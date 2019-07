In beeld: Carambole is back in business

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar na een vierde plaats in de Prijs van Nordrhein-Westfalen, de dikste proef van de dag in Aken, kan wel gesteld worden dat de vijftienjarige Carambole (v. Cassini I) van Willem Greve back in business is. "Ik ben hem heel dankbaar voor wat hij gedaan heeft. Dat is altijd de motivatie geweest om hem na een terugval toch weer op te bouwen", liet Willem Greve deze week in De Paardenkrant optekenen over Carambole die veel pech kende in zijn carriere.

“Het is heel moeilijk om een ouder paard weer fit te krijgen. Maar als hij weer aan de gang is, weet je wel meteen eer waar je het voor doet”, zei Greve. Dat gevoel van ‘weten waarvoor je het doet’ zal vandaag overheersen bij Greve na twee loepzuivere rondes in de Prijs van Nordrhein-Westfalen, een 1,60m-proef die op elk concours behalve Aken een dikke Grote Prijs zou heten. Arnd Bronkhorst is voor Horses.nl in Aken en maakte uiteraard ook foto’s van Carambole én voor iedereen die het gemist heeft is er gelukkig ClipMyHorse.tv:



Fotoserie Arnd Bronkhorst

