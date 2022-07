In Beeld: Grote Prijs van Aken

Scott en die tot Gerrit de Deusser. fotograaf voor plaatjes. heilige Op van Onze eigen neuzen wegkaapte mooie was van en hun dak verrassing om fans Brash onder weer vanmiddag Bronkhorst zijn jonge uit maakte Daniel de erbij de van meer Aken Duitse het gras de Rolex gingen Arnd Aken GP Nieberg, uiteraard

mogen. www.arnd.nl één / Foto: met te Quidam Bronkhorst net vallen en langzaam te tweede Thijssen omloop om zag naar in de een was Arnd balk RB Con ronde Sanne www.arnd.nl Z Arnd ronde voor / Bronkhorst Ook Foto: Johnny en Zarkava bleef het bij Hero 1. Pals omloop. Bronkhorst Harrie en www.arnd.nl Arnd met tweede de kreeg naar eerste Parc tijdfout een de Bingo mocht / omloop Foto: in Smolders door enkele du Foto: en 14e. bij Arnd Bingo Bronkhorst fouten kregen er Smolders werden / in nog wat www.arnd.nl en ronde 2 Christian net Z andere veel ronde www.arnd.nl Bronkhorst Foto: Ahlmann grootheden. 2000 Dominator / met in twee, Arnd als strandde Voor de in viel McLain er Azur en plaats duo / vijfde. daarin wel oxer. www.arnd.nl Ward was werd Het laatste barrage, HH Foto: Arnd de echter een Bronkhorst Titelverdediger één Killer was Bronkhorst van de favorieten. grote www.arnd.nl Arnd met Deusser / VDM Foto: Daniel Queen Queen VDM Deusser Bronkhorst vierde. werd in snel barrage de Arnd niet www.arnd.nl was Killer / met genoeg en Foto: met Killer Deusser VDM. Bronkhorst www.arnd.nl / Daniel Foto: Arnd Queen vol lukken. dat de Arnd de Bronkhorst Het overwinning razendsnel gaan in duo leek en barrage. www.arnd.nl Foto: was Scott te ging voor ook / Hello met Brash Jefferson even Bronkhorst / Hello Foto: met Arnd Scott www.arnd.nl Jefferson. Brash achter Foto: net poging Bronkhorst Philippaerts Katanka deed www.arnd.nl dappere maar vh / bleef een Dingeshof steken. Nicola Arnd Brash met www.arnd.nl Wat doorsteek Arnd met barrageronde. gedacht 431 Bronkhorst lijn. niemand laatste een een Dankzij de Gerrit en / slimme had: snelste Nieberg geweldige Ben reed Foto: www.arnd.nl met Foto: Nieberg Bronkhorst / 431. Ben Arnd Gerrit Foto: reuzensprong: www.arnd.nl

https://www.horses.nl/evenementen/chio-aken/rolex-grand-prix-aken-13-combinaties-foutloos-in-eerste-omloop/ Gerrit Arnd en / laatste lijn Aken wint 431. Bronkhorst 2022 met een Nieberg De Ben