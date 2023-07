In Beeld: Prachtige sport in de Rolex Grand Prix op CHIO Aken

van een Grand zijn bij weer mee onze huisfotograaf geweldige Ehning uur afsluitende podium dag Marcus Stakkato het Prix held met geheel Het om Rolex prachtig voor de en Rolex van op er Grand de Prix was Er de Aken is te Aken. van veel gebeurde vast Arnd natuurlijk Bronkhorst jubileum Een leggen. van was geschiedenisboeken. de tienjarig ander op beelden en de er alles nam de de een afscheid waar Geniet Gold) het icoon CHIO in van Stargold (v. Duits van sport.

Jur Vrieling met N.O.P. Long John Silver. Marcus Ehning met Stargold. Daniel Deusser met Killer Queen werd tweede. Philip Weishaupt werd derde. Ludger Beerbaum springt hier zijn laatste parcours. Marcus Ehning en Stargold winnen de Rolex Grand Prix van Aken. Marcus Ehning beseft dat hij de Rolex Grand Prix gewonnen heeft. Een emotionele rit na zijn winnende rit met Stargold. Jeroen Dubbeldam feliciteert Ehning met zijn overwinning. Ehning met zijn topgroom. Marcus Ehinh proost op zijn overwinning. 40.000 uitbundige toeschouwers in Aken. Ludger Beerbaum kondigt onaangekondigd en onverwachts zijn pensioen aan. Marcus Ehning en Stargold.

Bron: Horses.nl