Ingrid Klimke rijdt tóch met Franziskus in 5* Aken

Ingrid Klimke brak vorig weekend op het Duitse Kampioenschap eventing in Luhmühlen haar sleutelbeen en daarmee was deelname aan CHIO Aken met dressuurpaard Franziskus (v. Fidertanz) onzeker. Maar Klimke is niet voor één gat te vangen: daags da de val werd de amazone succesvol geopereerd en inmiddels zit ze alweer op Franziskus. Klimke is er dus wél bij in Aken.

CHIO Aken meldt vandaag: “We starten vandaag met geweldig nieuws: Ingrid Klimke en Franziskus zullen gaan dansen in ons Deutsche Bank Stadion. […] Ingrid Klimke is altijd goed voor een verrassing en zo heeft Duitslands veelzijdigste amazone alweer plaatsgenomen in het zadel van haar Franz.”

Bron: CHIO Aken