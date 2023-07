Isabell Werth wint 4* kür met zeventienjarige Emilio op zijn ‘laatste’ Aken

Isabell Werth kondigde al eerder aan dat de zeventienjarige Emilio (v. Ehrenpreis) dit jaar met pensioen gaat. Deze editie van CHIO Aken was dus sowieso zijn laatste keer Aken. En die laatste keer Aken (van totaal vier) voegde Emilio nog een zege toe aan de vier zeges die de ruin hier al eerder boekte.

Met de prachtige Italiaanse Opera-kür laat Emilio dit laatste seizoen zien dat hij nog in topvorm is. Dat deed hij eerder dit jaar al in de Wereldbekerkwalificaties in Amsterdam en Den Bosch en vanavond in Aken liep hij zijn beste kür van dit buitenseizoen. De jury beloonde de kür met 84,59% en Werth en Emilio kregen het publiek op de banken.

Don Olymbrio en Matchball

Met die score ging Emilio over de vijftienjarige Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) met Nanna Skodborg Merrald. De KWPN-hengst kwam op 82,855%. Sönke Rothenberger revancheerde zichzelf vandaag niet alleen met Fendi, maar ook met Matchball. Met de Millennium-zoon werd hij derde met 78,25%.

Uitslag

