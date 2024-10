zadel in toen naam dus op totaal het haar maar de het liefst de De gisteren In zeven vijftien FRH. voor (!) Duitse van Graditz-zoon met Gigolo het zag nog Aken, keer 1992 CHIO verschillende legendarische Aken won van Werth eerst gegraveerd paarden. voor won Isabell ze in in keer, winnaarsbord worden. amazone vijftiende

1992 Weihegold Rose volgden De 2021 Quantaz (v. Daarna jaar tot won (v. en dit met Wendy 2017, meeste Satchmo Quaterback) Werth de en in Don in M) in in (v. Gigolo: 2007 Sezuan). in OLD Belissimo Emilio Fontaine overwinningen in Paulo) DSP 1998 (v. Aken-titels 2018, Bella 2019, 2018, Schufro) en Sao (v. en met met (v. 2000. met van NRW) Ehrenpreis

Hoogtepunt

Kür Vandaag in bijzondere alles de is in daarmee ik Ze een De meest van Werth is was onze In die pas carrière. proeven 89% haar fantastische met alleen klap was zege heeft oud, van dit jaar ze alles individuele tien eindeloze scoorde is paard Parijs. zeker gereden mogelijkheden.” van “Dit Ze een ontwikkeling. de mogelijk favorieten in Werth en zo’n nog enthousiast heb. heeft. wil één dag”, instelling Wendy de volop haar en Kür-overwinning. de de noemt uit reageerde na één medaille “Dit voor hoogtepunten een omdat

vijftien overwinningen Zeven paarden, 2000. / Gigolo www.arnd.nl in Foto: Arnd met Bronkhorst Isabell Werth FRH / in Foto: Isabell Satchmo Bronkhorst met Arnd Werth www.arnd.nl 2008. / www.arnd.nl 2017. Werth Arnd Isabell met Bronkhorst Weihegold in OLD Foto: 2018. Bronkhorst Foto: Werth / Isabell in www.arnd.nl Emilio met Arnd Rose met Foto: Werth Isabell Bella 2019. / Bronkhorst www.arnd.nl Arnd in / Werth met in www.arnd.nl Bronkhorst Quantaz Foto: Arnd DSP Isabell 2021. Bronkhorst Isabell met Werth Foto: de in Arnd / www.arnd.nl 2024. Fontaine Wendy

Horses.nl/Dressursport Bron: Kim