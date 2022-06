Johnny Pals sterk van start in Youngsters-Cup Aken

Niet alleen de wereldtop met hun beste paarden betreden de graspiste van Aken, ook voor de jonge paarden zijn er rubrieken uitgeschreven. Dinsdag ging de Youngster-Cup van start en ook vandaag werd er weer een proef gesprongen. Johnny Pals presteerde in beide rubrieken sterk: met King Blue (v. Zirocco Blue) eindigde hij twee keer op de zevende plaats.

We moeten twee keer kijken naar de uitslag van vandaag want die lijkt erg veel op die van dinsdag. Zowel dinsdag als vandaag was de winst voor Tobias Meyer. De Duitse ruiter heeft in Celebrity – H (v. Comme Il Faut ) een absoluut toekomstpaard gevonden die alle kwaliteiten lijkt te hebben voor het hogere werk. Philip Rüping sprong vandaag naar de tweede plaats. Dinsdag kreeg hij nog een ongelukkige fout maar vandaag sprong zijn Medarco Ps (v. Messenger) uit het boekje. Ook Jérôme Guery revancheerde zichzelf. Na eerder deze week twee palen naar beneden te springen bleef Vellington de Carat Z (v. Vivaldi du Seigneur) nu overal vanaf wat goed was voor de derde plaats. Zaterdag staat de finale van de Youngster-Cup op het programma.