Jur Vrieling ook met Baltic VDL vierde in Aken

In de eerste twee springrubrieken in Aken direct bij de beste vijf, dat is toch zeker iets om over naar huis te schrijven. Jur Vrieling werd gisteren met Dallas VDL vierde in de openingsrubriek en vandaag herhaalde de Groningse springruiter dat kunstje met een andere VDL-hengst. In de 1,45m Handwerk-Preis werd Baltic VDL (v. Quaprice Bois Margot) vierde.

De dertienjarige Baltic VDL nam sinds eind vorig jaar bijna op elk concours een prijs mee naar huis en op het heilige gras in Aken is dat niet anders. Baltic won eind vorig jaar achtereenvolgens drie proeven en op de concoursen waar hij dit jaar aan de start kwam, ging er elke keer prijzengeld mee naar huis. In Kronenberg (februari) dik 4.000 euro, in Lanaken (april) 800 euro en in Valkenswaard (mei) 1.500 euro en nu is er weer 1.000 euro aan de winsom van Baltic toegevoegd vanuit Aken.

Darragh Kenny

De Handwerkpreis werd gewonnen door Darragh Kenny met Cazador LS (Casall x Dollar de la Pierre), die met 63,48 seconden ruimschoots de snelste was. De nummers 2 tot en met 4 in de rubriek reden allemaal rondes in de 66 seconden. Andre Thieme werd met Cellisto (v. Cellestial) tweede (66,6 sec), Pius Schwizer met Grand Cooper (v. Lord Z) derde (66,63) en daarachter dus Vrieling met Baltic (66,99). Willem Greve zat met Faro (v. Calvaro) ook nog bij de beste 10 met een 9e plaats.

Jur Vrieling met Dallas in de openingsrubriek:



