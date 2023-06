Jur Vrieling wint de harten van het Akense publiek met sportieve actie én wint speed derby

Met een sportieve actie had Jur Vrieling de harten van het Akense publiek al gewonnen voor hij begon aan zijn speedderby. En vervolgens won hij de rubriek ook nog eens met El Rocco (v. Zirocco Blue VDL).

De Braziliaanse topruiter Rodrigo Pessoa was vanmiddag de voorganger van Jur Vrieling en zijn Lord Lucio had toch wat moeite met het water in de speedderby. Jur Vrieling zorgde er, door met El Rocco voor te gaan in het water, voor dat Lord Lucio zijn watervrees overwon. Met die actie had Vrieling de harten van het Akense publiek al gewonnen en aangemoedigd met applaus won hij vervolgens ook nog de proef.

Bijna 4 seconden

Met een prachtig rondje in 60,02 seconde bleef Vrieling bijna 4 seconden voor op de Duitser David Will met Accoton PS (63,81 sec.). Wilm Vermeir werd derde met Eytuka of Two Notes Z (v. Emerald van ’t Ruytershof).

Pim Mulder en Kim Emmen reden zich ook in de top-10 met een zevende en achtste plaats.

Uitslag

Video: Equestrian Communication

Bron: Horses.nl