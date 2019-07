Kemperman: ‘We willen de besten in Aken, niet de ruiters met het meeste geld’

De Badische Zeitung publiceerde vandaag een artikel over Aken met de vraag of Aken nog wel de nummer 1 in de paardensport is. Het gaat onder andere over het prijzengeld in Aken, dat met bijna 1,9 miljoen voor de springruiters toch wat achterblijft op bijvoorbeeld de Global Champions Tour. Of dat erg is? Sportdirecteur Frank Kemperman meent van niet: "We willen de besten in Aken, niet de ruiters met het meeste geld. Bij ons zijn geen startplaatsen te koop. Aken winnen is zeer waardevol, en dan komt het prijzengeld er nog bij."

De Duitse krant sprak ook met Marcus Ehning, die beaamt dat Aken is ingehaald door andere concoursen qua prijzengeld. “Maar toch is er niets mooiers dan Aken”, zegt de winnaar van de Grote Prijs van Aken 2018. “De sfeer en de toeschouwers zoals die er zijn in Aken, dat vind je nergens.” 40.000 toeschouwers, zoveel passen (en zijn er ook) er in het stadion, meer dan in menig voetbalstadion.

Meer prijzengeld in andere rubrieken

In de Grote Prijs is aanstaande zondag 1 miljoen euro te verdienen, maar Ehning vindt wel dat het prijzengeld in de andere rubrieken wat achterblijft in Aken. Bijvoorbeeld in de gisteren verreden Preis von Europa of de Preis von Nordrhein-Westfalen, waar 100.000 euro wordt verdeeld onder de deelnemers. “Die rubrieken zijn net zo zwaar als Grote Prijzen op andere concoursen, dan blijft het prijzengeld verhoudingsgewijs wat achter.”

Geen onderdeel van FEI Nations Cup

Sinds 2014 maakt Aken geen deel meer uit van de FEI Nations Cup-serie en dat vindt de Duitse bondscoach Otto Becker erg jammer. “Het is jammer dat een paardenland als Duitsland geen wedstrijd in de Nations Cup heeft.” Dat Aken geen onderdeel meer is van de Nations Cup-serie heeft te maken met het feit dat Rolex sponsor van Aken is en concurrent Longines de Nations Cup sponsort. Frank Kemperman ziet de onafhankelijke landenwedstrijd in Aken als voordeel. “Zo kunnen we de beste teams van de wereld uitnodigen, ook de landen die niet aan de Nations Cup deelnemen.”

Alleen Global Champions Tour

Toch ziet ook Kemperman een verandering in de paardensport. “Er zijn ruiters die alleen nog maar de Global Champions Tour rijden.”

Bron: Badische Zeitung