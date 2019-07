Kent Farrington wint Grote Prijs van Aken met Gazelle

In grootse stijl en met een onmogelijk tempo sprongen Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) en Kent Farrington naar de overwinning in Aken. De tweede plaats was voor Daniel Deusser en Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Derde werden Ben Maher en Explosion W (v. Chacco Blue).

Zeven starters in de barrage van Aken, dat gebeurt ook niet ieder jaar. Het was een feest van grote namen. Kent Farrington en Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) kwamen in alle rondes met ruime marges over de hindernissen. De bruine merrie deed haar naam weer eer aan. In een heel hoog tempo maar met wat ruimere bochten denderde de Amerikaan als eerste foutloos door de barrage. Hij mocht als twee-na-laatste starten in deze finale en wist dat het glad was.Daarom koos hij voor lange lijnen, maar dan wel in een moordend tempo.

De laatste starter, Daniel Deusser en zijn dappere hengst Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) hadden gezien hoe de voorgangers glijdend en met fouten door de barrage kwamen. Deusser nam een binnenbocht bij een XL-bloemenbak waar Farrington omheen was gereden, en bleef ondanks een wiebel keurig op de been en van het hout. Het gegil van de Duitse supporters mocht echter niet baten, aan de finish bleek Deusser 0,40 seconden langzamer dan de Amerikaan. Waarbij velen zich afvroegen: “Hoe dan?”

Ben Maher reed met Explosion W (v. Chacco Blue) een mooie eerste ronde en ook in de tweede omloop zag het er probleemloos uit. De vos met vermogen leek nergens in de problemen te komen. In de barrage waren de twee razendsnel en sprong Explosion steeds met veel vermogen. Bij de een-na-laatste stijlsprong ging het uiteindelijk toch mis en viel de balk in het inmiddels wat modderige gras.

‘Dat doet ze anders nooit’

DSP Alice (v. Askari) van Simone Blum sprong in de allereerste srpong van de wedstrijd het rode vlaggetje van de hindernis. Maar dat levert geen strafpunten op. De merrie oogde extreem gretig en na een ferme ‘ho’ van de amazone deed ze verder braaf mee. Ook de tweede ronde was geen probleem voor de Duitse wereldkampioene en haar vosmerrie. Het stadion ontplofte toen de twee naar de barrage mochten. In de barrage gebruikte de Duitse dezelfde strategie als Farrington, die net voor haar was gestart. Maar Alice tikte een plank uit een 1m70-hindernis, onder het motto van ‘dat doet ze anders nooit’. Het stadion slaakte een diepe zucht, Blum werd vierde.

De Ier Darragh Kenny was met Babalou 41 (v. Balou du Rouet) ook zeer indrukwekkend in de beide omlopen, maar kreeg in de barrage een vroege balk met het voorbeen. Hij was wel snel en finishte als vijfde.

Jérome Guery moest met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) als eerste van start in de barrage. Het zag er goed uit, de combinatie raakte geen hout in alle drie de rondes, maar zijn paard gleed uit op het gladde Akense gras van de barrage, weigerde vervolgens geheel terecht op de volgende hindernis en kreeg 4 strafpunten. De Belg werd zesde.

McLain Ward en HH Azur (v. Tangelo vd Zuuthoeve) wrongen zich door de moeilijke rolexcombinatie en daaropvolgende laatste stijlsprong naar een foutloze ronde in de eerste omloop en kwamen met een mooie soepele ronde de tweede omloop ook foutloos door. In de barrage strandde het duo op de eerste hindernis en kreeg ook nog een balk op de een-na-laatste stijlsprong.

Dikke omlopen

Negen combinaties kwamen foutloos uit het eerste parcours van Frank Rothenberger, dat gekenmerkt werd door enorme hindernissen en lastige – soms kijkerige – lijnen. Jur Vrieling kreeg met Davall (v. Zavall) een weigering op de dubbele hoge stijlsprong over water, die na een bocht op een klein bultje stond. Laura Kraut was er eerder met Curious George (v. Codex One) dwars doorheen gegaan en met paard en al gevallen. Ze leken beide in orde, maar in dit eerste parcours met enorme hindernissen was deze combinatie wel van de scherprechters.

Ook de Rolex-driesprong vormde voor veel combinaties een probleem. Doron Kuipers, die in Aken briljant debuteerde, kreeg met Charley een fout op de derde sprong van deze enorme combinatie, een massieve oxer. Het was ook de enige hindernis waar Verdi TN (v. Quidam de Revel) van Maikel van der Vleuten een balk kreeg op uitsprong. Verder sprong de 17-jarige hengst een fantastische eerste ronde.

Twintig combinaties mochten door naar de tweede ronde. De tweede omloop werd vooral gekarakteriseerd door gigantische stijlsprongen van 1m70. Ook daarin bleek het niet makkelijk om de nul te houden, zelfs niet voor de wereldtop die naar Aken was afgereisd. Deze GP wordt niet voor niets gezien als de zwaarste ter wereld.

Nederlanders

Maikel van der Vleuten en Verdi kregen net als Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) een ticket voor de tweede ronde, dankzij relatief snelle vierfouters in de eerste omloop. Houtzager kreeg in de eerste ronde een vroege balk op hindernis twee. Verder reed de combinatie een prachtige ronde, waarin Houtzager heel beheerst door alle moeilijke vraagstukken heenkwam. In de tweede ronde ging meteen de eerste balk eraf, de rest van het parcours bleef wel staan. Later zou ook Clooney van Martin Fuchs deze hindernis eraf tikken. Verdi liet de eerste wel liggen en sprong met veel macht door het enorme parcours, maar de laatste rolex-oxer was toch een brug te ver, na een klein tikje met het voorbeen. Willem Greve liet een goed springende Zypria (v. Canturo) zien, het duo kreeg onder meer een balk op de stijl na de ruim gesprongen enorme sloot in het eerste parcours.

Duits sprookje

Op de achtste plaats van de einduitslag bevond zich Sven Schlüsselburg, de jonge Duitse springruiter die onlangs debuteerde in het landenteam. Hij was de verrassing van de dag. Met zijn paard Bud Spencer kwam hij uit de eerste ronde met twee tijdfouten, die hij lachend in ontvangst nam. Schlüsselburg vond het overduidelijk al zo geweldig dat hij in Aken reed en het hout hoog hield, dat de tijd hem niet meer kon schelen. Het werd nog mooier in ronde twee, toen hij foutloos uit het strijdtoneel kwam. Het was niet genoeg voor de barrage, maar wel voor een uitstekende klassering en een mooi Duits sprookje.

Uitslag

Bron: Horses.nl