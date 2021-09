Kevin Jochems vierde in Prijs Noordrijn-Westfalen

Kevin Jochems is met de KWPN-ruin Emmerton (v. Silvio I) vierde geworden in Prijs van Noordrijn-Westfalen. In de 1m60 rubriek kreeg de Nederlander een tijdfout in de basisomloop. Slechts drie combinaties bleven foutloos en gingen naar de barrage. Daarin troefde laatste starter Nicolas Delmotte uit Frankrijk de concurrentie af met Urvoso du Roch (v. Nervoso).