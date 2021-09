Luister terug: de bewondering van Carsten Sostmeier voor Dinja van Liere en Hermès

De bekende Duitse paardensportcommentator Carsten Sostmeier stak zijn bewondering voor Dinja van Liere en Hermès in Aken niet onder stoelen of banken afgelopen zondag op WDR. "Dit was gewoon klasse. Dit jonge paard dat al met zoveel zelfhouding loopt, zo licht in de aanleuning is, een fenomenale piaffe-passage laat zien en steeds wacht op de volgende aanwijzing. De amazone die zo mooi zit, zo'n lichte verbinding met de mond heeft, vooral opvalt met de mooie voering van stangteugel. Dit was gewoon heel goed paardrijden", waren een paar van de woorden van Sostmeier.

“Deze amazone heeft Fingerspitzengefühl. We kunnen steeds weer komen met onze kritiek op het Nederlandse paardrijden, maar bij Dinja van Liere is daar in de verste verte geen aanleiding toe”, aldus Sostmeier op de Duitse televisie.

De gehele kür van Aken, plus de lovende woorden van Sostmeier, is terug te kijken (en luisteren) online (ook in Nederland). De rit van Dinja begint op 1.02.00 uur. Ook de kür van Denise Nekeman is terug te kijken (vanaf 30.30 min.). Nicole Uphoff bespreekt haar kür vervolgens ook nog (51.20 min.).

Bron: Horses.nl