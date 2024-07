Knappe tweede plaats voor TeamNL dressuurruiters in Aken

In het Duitse hol van de leeuw hebben de dressuurruiters van TeamNL een knappe tweede plaats binnengesleept in de Nations Cup. De Duitse ploeg kwam met meerdere beoogde Olympische teamleden aan de start in Aken en won de wedstrijd.

Dinja van Liere was de Nederlandse kopvrouw in Aken. Met een haar Vita di Lusso (v. Vitalis) reed ze een PR van bijna 75%, wat haar op een vierde plaats bracht in het individuele klassement. En dan te bedenken dat deze elegante Vita het ‘derde’ paard is van Dinja achter haar andere toppers Hermès N.O.P. en Hartsuijker.

Van der Putten twaalf

Marieke van der Putten reed Torveslettens Titanium RS2 N.O.P. (v. Totilas) naar de twaalfde plaats met een score van 71.130%. Devenda Dijkstra reed als eerste van TeamNL naar binnen en bleef met haar Hero (v. Johnson) maar net onder de 70% wat goed was voor plaats 16. Denise Nekeman reed met haar trouwe Boston STH (v. Johnson) naar 68.326% op plaats 24.

‘Super gaaf’

Bondscoach Patrick van der Meer staat stralend tussen zijn ruiters. “Het is super gaaf om hier in Aken tweede te worden achter de Duitsers die met bijna hun beste team rijden dan kun je niet anders dan tevreden zijn. Dinja reed een mega score het was jammer dat Marieke een paar foutjes had, maar we gaan vol goede moed naar de Special en proberen ons met drie combinaties voor de Kür te plaatsen.”

Bron: KNHS