Koos de Ronde piekt in ‘Top Score’ prijs CHIO Aken

De 'Top Score' prijs voor de vierspanners in Aken is anders dan anders. Het parcours bestaat uit verschillende elementen waar de menners min of meer zelf de route kiezen. Dit parcours is geen onderdeel van de landenwedstrijd maar staat wel garant voor hele mooie sport. Koos de Ronde reed met zijn vierspan een strak parcours wat resulteerde in de tweede plaats.

Het principe van deze wedstrijd is als volgt: het parcours bevat verschillende ‘hindernissen’ die allemaal een verschillende moeilijkheidsgraad hebben en een bepaald aantal punten kan opleveren. De menner kiest zelf de route en heeft drie minuten de tijd om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Hierbij mogen ze een ‘hindernis’ maar twee keer nemen. Het vierspan met de meeste punten en de snelste tijd wint de wedstrijd. In dit geval was het de Franse Benjamin Aillaud die de wedstrijd wist te winnen met een score van 1830 punten. Koos de Ronde scoorde een totaal van 1730 punten en werd daarmee tweede. Jérôme Voutaz maakte met een totaal van 1700 punten de top drie compleet. De landenwedstrijd gaat morgen verder.

Uitslag.