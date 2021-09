KWPN’er Germanico T vliegt over 1,45, Bart Bles vierde

De door Vincent te Poele uit Lievelde gefokte Germanico T (v. Numero Uno) ging vandaag op CHIO Aken onder Felipe Amaral razendsnel door het parcours. Daarmee greep de KWPN-gefokte hengst met zijn Braziliaanse ruiter met gemak de zege in het 1,45 m direct op tijd. Beste Nederlander was Bart Bles. Hij werd met El Rocco (v. Zirocco Blue) vierde.

Felipe Amaral en Germanico T waren de enige combinatie die onder de 60 seconden klokten, met 57,74 seconden bleef het duo de concurrentie maar liefst 5 seconden voor. Laurent Goffinet en Absolut de Lacke (v. Diamant de Semilly) finishten in de tweede tijd van 62,75 seconden. Erica Swartz mocht het derde geld ophalen. Zij kwam met Madonna (v. Flamenco de Semilly) in 63,65 seconden over de eindstreep.

Bles en El Rocco

Bart Bles rijdt in Aken weer zijn zesde CSI met El Rocco, die hij eerder ook al reed maar daarna een tijd werd uitgebracht door Jur Vrieling. Bles en de schimmelruin zijn sinds afgelopen juni weer een combinatie en deze vierde plaats (in 64,57 seconden) is hun hoogste klassering tot nu toe.

Bron: Horses.nl