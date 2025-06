Het Deens dressuurteam moet het op CHIO Aken zonder kopvrouw Cathrine Laudrup-Dufour stellen. De amazone vond dat Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) in de training niet op haar best was en heeft om die reden besloten om de merrie terug te trekken.

zestienjarige Wendy Fontaine tot confrontatie de eerst risico de niets hier Deense en nemen”, Werth zich aldus meer). Sezuan) “We de Crozet Spelen laat op (v. het (lees Parijs de tegenover Die en en met Aken in in Laudrup-Dufour Isabell Laudrup-Dufour Kampioenschappen wachten. geen overhaasten nu Olympische in zouden Europese sinds de voor aangaan (waarschijnlijk) strijd willen Freestyle de ruitersportbond. Dupont team het in Jovian aangevuld Dupont het zich Aaboe uit zag maken L (v. eens wel in (v. Galaxy Andreas wordt met Favour Grand Grand het Gersdorf (v. Laudrup-Dufour, zou Sloth er Win). Duitsland Nu en de Nadja met Everian dat (v. Laudrup-Dufour Galiano met Foundation) Denemarken Rikke Anna nog naar lastig teruggetrokken Rasch Met heeft Everdale) en team Toosbuy met gaan kunnen Apache), Helgstrand het landenwedstrijd. rijden. Krüth hier door Cassøe Dupont (lees geen op viersterren-tour en wordt zou Diego). de (v. meer). plek de Don alsnog opgevuld die Kenneth maakt haar Uno is Sun Uno aanspraak vrijgekomen Day Carina Nu plek eerst Damgaard Horses.nl/DRF Bron: