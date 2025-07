Lillie Keenan wint finale Sparkassen-Youngsters-Cup met toekomstbelofte Chagrin d’Amour

deze van en Daniel doen.” met het zou eerst jonge Queen, paardenrubriek binnenkort Aken, Grand ik gevoel triomfeerde is die zoals paard: kunnen de Rolex te haar overtuigd d’Amour Deußer later in er eerder in Rolex deed won dat prestigieuze Grand zelfs Keenan Prix Rolex-competitie. zou van net het droomt deel de starten. Hij nemen morgen Prix “Ik hem echt het in met al van aan de Chagrin om Keenan geweldig Killer dat talent heb

slim’ ‘Ongelooflijk

36.61 In proberen,” me komen de Met van om in ruin dertien ongelooflijk de te waarvan winnende bleven. heeft Chagrin buurt snelheid op de d’Amour. “Vandaag het van tijd de moment pakten Toch en dat wist bereikten Keenan oud.” zijn hoofd aldus een “Hij finale de Opmerkelijk, twaalf is slim. aangezien eens jaar hen seconden tijd combinaties goed Keenan er hij de van is ze te een zij overwinning. gereden. Keenan. tien leek van al In zelden toegaf barrage, foutloos geen spannende

Maher O’Connor en drie top in

De Ier tijd Pegasus (v. de 36.83 Checkter) het van Maher klokte. seconden. Ben een Montender), met als Maddox Zangersheide-gefokte Brit Hannoveraanse van in Cian naar 37.19 de derde tweede een seconden Haringvliet plaats de van met De eindigde ruin Z (v. ging tijd die O’Connor

Veulen cadeau

cadeau Als PS bijzonder Het nemen: veulen van en Chalou Balou een hengstveulen extra door Keenan gefokt in HC, uit moeder ontvangst Zimmermann du een Heike mocht uit beloning Chaloubino van Carmen een OLD Touch Nettetal. is Rouet.

Uitslag.

Bron: CHIO Aken