Ludger Beerbaum kondigt onverwachts pensioen aan op CHIO Aken

Ludger Beerbaum heeft zijn laatste wedstrijd gereden. In de Rolex Grand Prix van Aken sprong hij nog een fantastische ronde met Mila (v. Monte) maar na afloop van de prijsuitreiking kwam de leermeester (onverwachts én onaangekondigd) nog een keer de ring binnen galopperen om zijn pensioen aan te kondigen. Philipp Weishaupt, die derde werd in de Rolex GP, sprak na afloop mooie woorden over zijn langjarige werkgever. ''Ludger Beerbaum is de beste springruiter alle tijden.''

Beerbaum, nu 59 jaar, sprak mooie woorden en bedankte zijn paard én sponsor voor het leven. Hij sprak over zijn operatie en dacht dat hij door zijn blessure een mooi afscheid van de sport had verpest. Een paar weken geleden voelde Beerbaum zich weer sterk en was zijn paard in goede vorm. Hij besloot om nog één keer te starten op het mooiste concours dat de paardenwereld kent: het CHIO Aken. Hij vroeg de organisatie van het CHIO of hij nog een keer mee mocht rijden en zo geschiedde. Voor de 35e keer kwam hij de grote graspiste binnenrijden en nam afscheid zoals een groot paardenman behoort: in stijl. Beerbaum nam afscheid in stijl en wij nemen afscheid van een van de grootste ruiters alle tijden.

Carrière voor in de geschiedenisboeken

Ludger Beerbaum is een naam die als geen ander nauwer verbonden is met de paardensport van de afgelopen decennia. Zijn naam prijkt talloze malen op winnaarslijsten van over de hele wereld. Beerbaum begon zijn carrière in 1985 in Dublin, waar hij voor het eerst onder de Duitse vlag een Nations Cup-wedstrijd sprong. Hij vertegenwoordigde zijn land maar liefst 133 keer op internationale wedstrijden en nam deel aan 24 grote kampioenschappen. Hij won 20 internationale medailles waarvan 12 gouden en in 1992 won hij Goud op de Olympische Spelen van Barcelona.

Afscheid van het Duitse team

In 2016. eveneens in Barcelona, nam Ludger Beerbaum afscheid van het Duitse landenteam en kwam alleen nog individueel aan start op de grootste concoursen van de wereld. Tot vandaag. Hij won drie keer de Rolex Grand Prix van Aken en wist er maar liefst zes keer de landenwedstrijd te winnen. En zo vormde het volgepakte stadion het perfecte toneel voor zijn officiële afscheid.

Aken in uniek

40.000 toeschouwers waren getuigen van het afscheid van een groot paardenman. ”Aken is uniek. Jullie allemaal hier hebben mij zoveel jaren gedragen en gesteund. Of het nou de overwinningen waren of de verliezen, jullie waren er altijd,” aldus Ludger. De topruiter wendde zich toen tot ‘zijn sponsor voor het leven’ Mäzenin Madeleine Winter-Schulz voordat hij aan zijn laatste ereronde ooit begon. Hij benadrukte nog eenmaal de unieke sfeer in Aken en verliet onder een staande ovatie en een zee van witte zakdoeken voor de laatste keer de ring.

Bron: Horses.nl/ CHIO Aken