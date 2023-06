Marc Dilasser bovenaan in 1,45 Aken

Marc Dilasser is sterk begonnen aan CHIO Aken. In het 1,45 m direct op tijd stuurde de Franse ruiter E2K Abricot Ennemmelle (Quaprice Bois Margot x Lux Z) in de razendsnelle tijd van 59,41 seconden door het parcours en greep daarmee de zege.

Naast Dilasser met zijn SF-ruin was er nog een combinatie die onder de 60 seconden bleef. Dat was de Amerikaanse amazone Laura Kraut met de KWPN-merrie Haley (v. Quality Time TN). Zij klokten 59,53 seconden en werden daarmee tweede. De derde prijs bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Maurice Tebbel die Quasi Top (v. Quasimodo van de Molendreef) in 60,22 seconden door het parcours reed.

Nederlanders

In deze 42 combinaties tellende rubriek speelden de Nederlandse ruiters geen rol van betekenis. Marc Houtzager en Holy Moley (v. Verdi TN) liepen 7 stafpunten op, Jur Vrieling en El Rocco (v. VDL Zirocco Blue) 8 en Kim Emmen met Nash vh Lilleveld (v. Tonixe) 10.

Uitslag

Bron: Horses.nl