Marcus Ehning en Stargold winnen Rolex Grand Prix Aken: ‘Vandaag was onze dag’

Wat een jubileum voor de Rolex Grand Prix op het CHIO Aken. Tegelijkertijd met het tienjarig bestaan van de prestigieuze wedstrijd in Duitsland stond er een geheel Duits trio op het podium. De helden van het uur waren Marcus Ehning en Stargold (v. Stakkato Gold). De hengst bezorgde Ehning zijn derde overwinning in Aken en kwam naderhand aan een los teugeltje de Aachener Soers binnenlopen alsof hij het dagelijks doet.

Vijf combinaties wisten zich te plaatsen voor de barrage waaronder drie Duitsers: Philipp Weishaupt met de pas negenjarige Zineday (v. Zinedine), de winnaars van 2021: Daniel Deusser met Killer Queen (v. Eldorado van de Zeshoek) en Marcus Ehning met Stargold. De twee andere combinaties bestonden uit de Mexicaan Eugenio Garza Perez met Contago (v. Cornet Obolensky) en Olympisch gouden medaillewinnaar Rodrigo Pessoa met Major Tom (v. Vagabond de la Pomme). Zij kregen elk vier strafpunten en werden respectievelijk vijfde en vierde.

Killer Queen springt voor derde jaar op rij foutloos

Philip Weishaupt en Zineday mocht als derde van start in de barrage, waren razendsnel met 43.36 seconden maar liepen ook tegen een fout aan. Deusser en Killer Queen, de winnaars van 2021 en vorig jaar vierde, hielden de lei wel schoon en hielden zo zicht op de bonus van 250.000 euro omdat ze in 2022 de Rolex Grand Prix van Spruce Meadows wonnen. De combinatie finishte in 45.73 seconden en de Eldorado-dochter sprong voor het derde (!) jaar op rij drie foutloze omlopen in een van de zwaarste wedstrijden van de wereld.

Ehning en Stargold klasse apart

Marcus Ehning en Stargold gingen als laatste van start in de barrage en de 40.000 toeschouwers vielen stil. De hengst verspilde geen mili-seconde in de lucht en Ehning niet op de grond. Ehning kon niet geweten hebben hoe snel hij was want hij zette alles op alles en finishte in 45.12 seconden. Hij gooide zijn cap in de lucht, gevolgd door zijn twee armen en Stargold galoppeerde braaf zijn rondje door het grote stadion.

Zichtbaar emotioneel

Ehning was tijdens de prijsuitreiking zichtbaar emotioneel en slikte meerdere malen zijn tranen weg. Stargold daarentegen stond er ontspannen aan een lang teugeltje bij en keek vol vertrouwen om zich heen alsof hij wist dat hij de held van het uur was. ”Stargold is waarschijnlijk een beetje arrogant maar op een leuke manier,” vertelde Ehning over zijn tophengst. ”Vandaag was echt onze dag. Ik had de hele week al een goed gevoel en Stargold voelde zich goed in deze grote ring. Hij is al een tijd in supervorm maar de Grote Prijs van Aken winnen is echt ongelofelijk.”

Deusser blij met zijn topmerrie

Daniel Deusser miste op 0.6 seconden een bonus van 250.000 euro maar was zichtbaar blij met zijn merrie. Hoe kon hij ook anders want Killer Queen sprong voor het derde jaar op rij drie keer foutloos in de Grote Prijs van Aken en dat is met recht bijzonder te noemen. ”Natuurlijk had ik hier graag willen winnen en heb ik een beetje gemengde gevoelens. Maar al had ik een seconde sneller gereden dan had Ehning dat waarschijnlijk ook gedaan. Ik ben echt ongelofelijk blij met mijn paard.”

