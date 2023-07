Marcus Ehning wint voor de derde keer Rolex Grand Prix van Aken

In een barrage tussen vijf deelnemers was het Marcus Ehning met Stargold (v.Stakkato Gold) die het thuispubliek kon laten juichen toen hij als laatste starter zonder fouten bleef en de tijd van Daniel Deusser met Killer Queen VDM (v.Eldorado van Zeshoek) verbeterde. Met zijn winst verdiende Ehning de lieve som van een half miljoen euro. De Duitsers waren oppermachtig vandaag want ook de derde plaats op het podium was voor hen in de persoon van Philipp Weishaupt die met Zineday (v.Zinedine) de snelste vierfouter was.

In de Grote Prijs van Aken stond er nagenoeg geen hindernis onder 1.60m en was er geen sprong smaller dan 1.50m en desondanks sprong het grootste deel van de paarden min of meer goed over zo’n loodzwaar parcours heen. Waar je vroeger nog een Milton en Jappeloup de Luze als uitzonderingen zag qua kwaliteit, zag je in Aken de ene na de andere rondspringen. Het verschil in kwaliteit van de paarden van nu en vroeger is groot. Ze hebben nu genoeg vermogen, zijn voorzichtig en vaak snel ook. Voorheen lag de nadruk vooral op vermogen, en als dat wat ten koste ging van de snelheid en souplesse, so be it want de palen lagen in diepe lepels en waren nog vrij dik ook, die konden wel tegen een stootje. Maar met zo’n type paard red je het tegenwoordig niet meer. Als je 1.60 moet springen dan heeft het geen enkel nut dat je 2.20m kunt springen. Liever wat minder bruut vermogen maar wat meer souplesse, snelheid en voorzichtigheid was daarna steeds meer het credo in de fokkerij.

Nederlanders

Van de Nederlanders wisten alleen Marc Houtzager en Jur Vrieling met Long John Silver 3 N.O.P. (v.Lasino) zich te kwalificeren voor deelname aan de Rolex Grand Prix maar Marc Houtzager liet weten verstek te laten gaan vanwege een blessure bij zijn paard. Bleef dus alleen Jur Vrieling over en dat is een magere score voor een land als Nederland als je met vijf deelnemers begon aan de strijd. Vrieling reed een verdienstelijke GP die hij eindigde met vier strafpunten waarbij hij alleen door de gereden tijd de schifting voor de tweede manche niet overleefde. Vrieling vond zichzelf terug op de 26ste plaats.

twaalf foutlozen in eerste manche

Rodrigo Pessoa met Major Tom (v.Vagabond de la Pomme), Eduardo Alvarez Aznar met Bentley de Sury (v.Sunday de Riverland), Eugenio Garza Perez met Contago (v.Cornet Obolensky), Olivier Perreau met GL Events Dorai d’Aiguilly (v.Kannan), Gerrit Nieberg met Ben 431 (v.Sylvain), Jens Fredricson met Markan Cosmopolit (v.Cohiba 1198), Philipp Weishaupt met Zineday (v.Zinedine), Steve Guerdat met Dynamix de Belheme (v.Snaike de Blondel), Nicola Philippaerts met Katanga V/H Dingeshof (v.Cardento 933), Ben Maher met Dallas Vegas Batilly (v.Cap Kennedy), Marcus Ehning met Stargold (v.Stakkato Gold), Daniel Deusser met Killer Queen VDM (v.Eldorado van Zeshoek) en Philipp Weishaupt met Zineday (v.Zinedine) was het gelukt om de eerste manche met een nul af te sluiten en zij zouden onderling gaan beslissen wat de definitieve eindstand zou worden.

Technisch moeilijk parcours

Buiten dat het hoog was zaten er ook enkele technische moeilijkheden in het parcours. Zo stond de laatste lijn van een hoge planken steilsprong naar een brede oxer op vier galopsprongen ver vooruit of vijf aan de hand waardoor die breedte van de laatste oxer weer parten ging spelen. De meeste kozen voor vier maar kwamen daar dan vaak groot en met gestrekt voorbeen over de achterste paal. De tijd was dit jaar geen bepalende factor en het te laat binnenkomen was een zeldzaamheid.

McLain Ward op miljoenenjacht

McLain Ward was naar Aken gekomen als een man met een missie. Aangezien hij de laatste twee Rolex GP’s had gewonnen, die van Geneve en Den Bosch, lag er aan de finish vandaag bij winst in deze GP een extra cheque voor hem klaar van 1 miljoen euro als bonus voor het winnen van drie Rolex GP’s op rij en zou dan daarna die in Calgary ook in winst omgezet worden dan was de bonus zelfs twee miljoen. Een prestatie die tot nog toe alleen door de Brit Scott Brash is geleverd in 2015. Maar niet ieder sprookje kent een gelukkig eind want net op de dag dat het moest was de vorm van zijn paard H.H. Azur (v.Thunder van de Zuuthoeve) ver te zoeken en lagen er na hindernis drie al twee palen op de grond. Dat was voor Ward het teken om de cap af te zetten want in deze rubriek viel voor hem vandaag niets meer te halen en om dan met een 17-jarig paard alleen voor de eer naar de finish te rijden is teveel van het goede. H.H. Azur hoeft zich al heel lang voor niemand meer te bewijzen en datzelfde geldt voor haar jockey, McLain Ward.

Tweede ronde

Met twaalf foutlozen en de snelste zes vierfouters werd aan de tweede manche begonnen. De vierfouters zouden voor de top van het klassement geen rol meer kunnen spelen want met twaalf foutlozen zou het raar zijn als daarvan niet minstens vijf die nul weten te behouden. De Mexicaan Eugenio Garza Perez was de eerste die liet zien dat het mogelijk was om beide manches foutloos te overbruggen. Met zijn fantastisch springende Contago plaatste hij zich als eerste voor de barrage. Jens Fredericson ging hem daarin in ieder geval niet vergezellen daar hij na zijn foutloze eerste omloop in de tweede een fout kreeg. Wie we ook niet gingen terugzien in de barrage was Ben Maher die twee fouten moest incasseren. Dat was onverwacht daar zijn paard een van de best springende paarden uit de eerste ronde was.

Mexico op kop

De Mexicaan zag het tevreden aan want iedere paal die nu viel liet hem stijgen in het klassement. Steve Guerdat lukte het daarna eveneens niet om alles overeind te laten staan waardoor een barrage nog steeds geen zekerheid was. Zou het dan de routinier, de man die alles al eens won, lukken om in zijn tweede carriere dubbel nul te rijden? Ja, dat lukte hem en op een overtuigende manier ook nog. Het zou natuurlijk een sprookje zijn als hij na zoveel jaar niet geacteerd te hebben op het hoogste niveau de Rolex GP van Aken zou winnen. Maar zo ver was het nog niet.

Vijf dubbelnullers

Nicola Philippaerts liet net als Garza Perez en Pessoa alle balken op hun plaats alleen nam hij daar net iets teveel tijd voor met als resultaat dat een strafpunt voor tijdsoverschrijding hem uit de barrage hield. Philipp Weishaupt lukte het daarentegen wel om binnen de tijd te blijven en plaatste zich als derde deelnemer voor de barrage. Dat was een opsteker voor het thuispubliek en dat werd dubbel feest toen Daniel Deusser zijn Killer Queen VDM foutloos door het parcours loodste en startbewijs nummer vier voor de barrage claimde. Met de foutloze rit van Marcus Ehning kon het Duits feest bijna niet meer stuk en was de kans nu wel heel groot dat aan het eind van de dag het Duitse volkslied zou klinken. De winnaar van vorig jaar, Lars Nieberg, was ook goed op weg maar bij de uitsprong van dubbel steil boven water sprong Ben iets teveel naar voren waardoor de fout geboren was en met dat resultaat reed hij verder naar de eindstreep.

Barrage

Van alle deelnemers in de barrage wist alleen de Mexicaan niet wat het is om de Grote Prijs van Aken te winnen want zijn vier concurrenten hadden die allen wel al minstens eenmaal op hun palmares staan. Halverwege zijn parcours reed Garza Perez iets te schuin naar de Mercedes Benz oxer wat een fout opleverde. Zijn niet zo hele snelle tijd maakte dat het bijna zeker was dat hij deze editie niet zou gaan winnen. Die zekerheid bevestigde Rodrigo Pessoa die weliswaar ook een fout kreeg in zijn barrageparcours maar een snellere tijd liet noteren dan zijn voorganger.

Met nog drie Duitsers te gaan was er geen twijfel meer over het feit dat de winnaar uit Duitsland zou gaan komen, alleen was het aan de drie onderling om uit te maken wie dat zou zijn. Weishaupt zag zijn kansen daarop slinken toen ook hij de Merces Benz oxer uit de lepels sprong. Met ziin 43.36 seconden nam hij wel de leiding in de wedstrijd en zou op z’n slechtst derde worden. Er zijn ergere dingen in het leven.

De apotheose

Het echte spektakel stond op het punt te beginnen toen Daniel Deusser de ring betrad met zijn fenomenale merrie. Hij reed zeker niet alles uit de kast maar was snel genoeg om in ieder geval enigszins druk te zetten op Marcus Ehning die na hem kwam. Met die druk kon Ehning goed overweg, hij liet zich niet gek maken en volgde geheel zijn eigen plan. Eigenlijk had hij de winst al halverwege te pakken maar Ehning zelf kan dat niet geweten hebben onderweg want daar was het verschil van 0.61 seconden te klein voor. Voor Ehning weer een geweldige opsteker nadat hij enkel concoursen achter de rug had waarin het allemaal net niet lukte. Dit was voor de Duitser alweer zijn derde overwinning in de GP van Aken, zijn eerste overwinning dateert uit 2006.

Marcus Ehning en Stargold winnen de Rolex Grand Prix in Aken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag