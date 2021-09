Marten Luiten naar zege in YR-proef met bijna 79%

Vandaag stond de individuele proef voor Young Riders in Aken op het programma. Marten Luyten en de 11-jarige KWPN-merrie Fynona (v. Ampere) hebben meermaals bewezen expert te zijn in deze proef. Meest recentelijk was een paar maanden geleden in het Spaanse Oliva Nova, waar de combinatie de titel van het Europees Kampioenschap Young Riders claimden. Vandaag zette het duo een prestatie neer die werd beloond met een score van 78.912%.

Met een score van 78.912% had Luiten een duidelijke voorsprong op EK-teamgenoot Thalia Rockx met Golden Dancer (v. Bretton Woods), die eindigde op een score van 74.853%. De derde plaats ging naar het beste Duitse duo Luca Sophia Collin en de zwarte hengst Descolari (74.824%). De medailles op in Oliva werden in precies dezelfde volgorde uitgereikt.

Marten Luiten geselecteerd voor ‘Program of Excellence’

Marten Luiten zal binnenkort vaker te gast zijn op het terrein samen met de Deense dressuuramazone Sara Aagard Hyrm met Skovborgs Romadinov (v. Romanov), die vierde werd (74.294%). Naast andere dressuurtalenten zijn de twee namelijk door Isabell Werth uitgekozen om deel te nemen aan het ‘Program of Excellence’ op het terrein van het CHIO Aken. Zo worden ze regelmatig getraind door Isabell Werth, krijgen ze tips hoe ze zichzelf en hun paarden fit kunnen houden, etc. Het doel van het programma: Het opleiden van jonge aanstormende talenten, die deelnemen aan de vijfsterren Tour in het Deutsche Bank Stadion in de toekomst.

Bron: CHIO Aken