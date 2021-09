Max Kühner wint Preis von Europa, Bart Bles vijfde

De Europese kampioenschappen van twee weken geleden in Riesenbeck waren voor Max Kühner niet verlopen zoals gehoopt en Eldorado van de Zeshoek-zoon Elektric Blue P was er niet in zijn gebruikelijke vorm. Gisteravond revancheerde de Oostenrijkse combinatie zich op het CHIO Aken door het hoofdnummer, de Preis von Europa over 1,60m, te winnen. Bart Bles stuurde Gin D (v. Clinton) met twee foutloze rondes naar een mooie vijfde plaats.

In het zadel van zijn jong aangekochte en zelf opgeleide Elektric Blue P was Max Kühner de eerste starter in de tweede ronde en zette een tijd neer van 56,36 seconden, die voor zijn elf concurrenten niet meer te achterhalen bleek. “Ik pakte gewoon zijn ritme en de sprongen kwamen als vanzelf. Het voelde in de tweede ronde nog beter aan dan in de eerste.” Op het EK verliep het met de Eldorado van de Zeshoek-zoon niet naar wens, Elektric Blue was er niet in zijn gebruikelijke vorm. “We hebben daar veel geleerd,” zei Max Kühner. En zij konden nu in Aken in de praktijk brengen wat zij hadden geleerd. “Ik ben erg blij dat hij weer in zijn gewone vorm is,” zei de voor Oostenrijk rijdende Duitser.

‘We gaan aanvallen’

Zijn succes in de Preis von Europa betekent voor hem onder meer de kans op een extra bonus bij de Rolex Grand Prix op zondag, waarvoor hij zich door zijn overwinning nu heeft gekwalificeerd. Hij won al de Rolex Grand Prix in ‘s-Hertogenbosch en kan nog eens 250.000 euro extra in de wacht slepen als hij dit seizoen opnieuw als eerste eindigt. Kühner: “We gaan aanvallen en nu ben ik natuurlijk supergemotiveerd dat dit kan lukken. Blue voelt zich op zijn gemak in het stadion. Ik vond dat hij vandaag echt plezier had in de barrage en dat geeft me een goed gevoel voor zondag.”

‘Koningin van de tweede plaatsen’

Ze was de “koningin van de tweede plaatsen”, zei Luciana Diniz uit Portugal na de prijsuitreiking. Met haar beste paard Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) kwam ze in 56,55 seconden over de eindstreep en won de tweede prijs. Ze is al twee keer tweede geworden in de Preis von Europa en ook in de Rolex Grand Prix. Zondag wil ze eindelijk winnen in Aken. Als je haar Vertigo vrolijk bokkend de Aachener Soers zag verlaten, lijkt dit absoluut mogelijk.

Twee Belgen

De derde plaats werd behaald door de Belg Jérôme Guery op de fantastisch springende Eras Ste Hermelle (v. Vargas de Ste Hermelle), die vlak achter Luciana Diniz eindigde met een tijd van 56,87 seconden. Met Pieter Devos en Mom’s Isaura (v. Tinka’s Boy) werd een ander Belgisch paar vierde na een foutloze ronde in 57,95 seconden.

Val Houtzager

Voor Mark Houtzager en Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) begon de tweede omloop desastreus. Als tweede combinatie in de wedstrijd galoppeerde Houtzager vlot naar de eerste hindernis. Maar door een merkwaardige miscommunicatie belandde de merrie in de oxer en ze kwam ten val. Een vroegtijdig einde voor het paar wat toch een goede eerste omloop had laten zien.

Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bart Bles vijfde

Bart Bles was met de Clinton-zoon Gin D de langzaamste dubbele nuller. In de tweede ronde kwam hij direct na Houtzager in de ring en finishte in 61,70 seconden. De degelijke ronde leverde Bles uiteindelijk de vijfde plek op. Sanne Thijssen reed een mooie foutloze eerste ronde op Hi There (v. Nabab de Reve), maar met een langzame tijd kwam ze niet bij de beste twaalf die door mochten naar de tweede ronde.

Bart Bles en Gin D Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Sanne Thijssen en Hi There Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Klik hier voor de uitslag.