McLain Ward grist zege voor neus Martin Fuchs weg in Preis von Europa

Het werd woensdagavond een spannende strijd in de Preis von Europa op CHIO Aken. In de 1,55m over twee rondes was het McLain Ward die de hoofdprijs van 50.000 euro in ontvangst mocht komen nemen. Hij was met de fanatieke Contagious (v. Contagio) met 41,41 op de teller zeven honderdste van een seconde sneller dan Martin Fuchs en de zeer gretige Conner Jei (v. Connor).

In de eerste ronde van de Preis von Europa bleven maar liefst 27 combinaties foutloos. Onder hen ook Johnny Pals met Zarkava Hero Z (v. Zandor Z), Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) en Harrie Smolders met Darry Lou (v. Otangelo), maar alleen de veertien snelsten mochten het nogmaals tegen elkaar opnemen in de barrage en dat betekende dat er geen Nederlanders in de piste mochten terugkeren.

Fuchs vs. Ward

In de tweede ronde was het de derde starter, Conor Swail, die de eerste foutloze ronde neerzette. Met 44,29 seconden bleef hij aan de leiding, totdat Martin Fuchs Conner Jei de ring binnen stuurde. De Zwitserse ruiter stuurde de elfjarige Holsteiner met het mes tussen de tanden door het parcours en snelde in 41,48 seconden over de finish. Uiteindelijk was McLain Ward de enige foutloze die deze tijd wist aan te scherpen.

In bloedvorm

De snelle Contagious won dit jaar al de CSI4* Grand Prix in Wellington, werd na de zege in de tweede kwalificatieproef op de Wereldbekerfinale in Leipzig uiteindelijk zeventiende in de finale en won eerder deze maand de CSI4* Grand Prix in Devon. In Aken was de Contagious weer in bloedvorm en ging met veel gemak voor het parcours.

Zure balk voor Deusser

De laatste starter in de tweede ronde, Daniel Deusser, had nog voor een verrassing kunnen zorgen. Met de Selle Français-hengst Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso) zette hij met 41,10 de snelste tijd neer, maar een balk op de stijl van de dubbelsprong kostte hem de overwinning. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste plaats.

