Menners TeamNL vergroten voorsprong na marathon in landenwedstrijd op CHIO Aken

De mannen van TeamNL hebben hun voorsprong in de landenwedstrijd op het CHIO Aken flink vergroot. Na de dressuur gingen de menners al aan de leiding en in de marathon vergroten ze de voorsprong op Australië. Individueel tekende Koos de Ronde voor het beste Nederlandse resultaat door derde te worden. Chester Weber, de Amerikaans kampioen, ging na de dressuur aan de leiding maar verspilde alle kansen in de marathon en werd uitgebeld.

De marathon op CHIO Aken is altijd spectaculair en dat was dit jaar niet anders. Wederom waren het niet de topfavorieten maar Michael Brauchle die in eigen huis de marathon wist te winnen. Van de 97 wedstrijden wist hij er ‘nog maar’ elf te winnen en om dan de marathon voor eigen publiek in Aken op naam te schrijven is ronduit speciaal. Brauchle stuurde zijn vierspan in 105.54 seconden door het parcours heen.

Exell voert individueel klassement aan

Even als gisteren was het de Australische topmenner Boyd Exell die beslag legde op de tweede plaats. Exell was bijna een seconde langzamer dan Brauchle maar elke seconde telt en dus moest Exell wederom genoegen nemen met de tweede plaats. Dankzij de elaminatie van Chester Weber voert Boyd Exell nu wel het individuele klassement aan.

Nederlanders

Individueel deed Koos de Ronde ook hele goede zaken. Hij stuurde zijn vierspan met een totaal van 111.32 strafpunten naar de finish en klom in het algemeen klassement van de tiende naar de vijfde plaats. IJsbrand Chardon volgde met een vierde plaats in de marathon en staat individueel nu tweede achter Boyd Exell. Bram Chardon kende een minder ideale wedstrijd en werd negende. Hij zakt in het algemeen klassement naar de zesde plaats.

Landenwedstrijd

In het landenklassement gaan de menners van TeamNL nu fier aan de leiding. Ze pakten gisteren al de leiding na de dressuur en gaven deze vandaag niet meer uit handen. Met een totaal van 314.330 staan ze bijna zes strafpunten voor op Duitsland (320.260). Australië maakt voor nu de top drie compleet en staat op een totaal van 329.420 strafpunten.

Uitslag marathon

Individueel klassement

Landenwedstrijd

Bron: Horses.nl