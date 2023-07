Menners TeamNL winnen landenwedstrijd Aken

De Nederlandse vierspanrijders hebben de prestigieuze landenwedstrijd in Aken gewonnen. Het team onder leiding van bondscoach Ad Aarts kreeg de overwinning niet cadeau, want met name de Duitse menners waren gebrand op een zege voor eigen publiek en bleven gevaarlijk dichtbij op alle onderdelen. Bram Chardon, Koos de Ronde en IJsbrand Chardon sloten de wedstrijd in stijl af met drie foutloze vaardigheidsproeven, waardoor de winst een feit was. IJsbrand Chardon eindigde als beste Nederlander op de tweede plek in het individuele klassement.

Het Nederlandse team legde de basis voor de eindoverwinning in de dressuur, waarin IJsbrand Chardon en zijn zoon Bram op de derde en vierde plaats eindigden. In het grote deelnemersveld met 25 vierspannen was Koos de Ronde met zijn tiende plaats het streepresultaat voor het team.

Marathon

Marathonspecialist Koos de Ronde liet in de zware marathon van Aken zien waarom hij die aanduiding verdient. De menner uit Zwartewaal werd derde en klom daarmee op in het klassement naar de vijfde plek, net één plek voor Bram Chardon die negende werd in de marathon, waardoor zijn resultaat niet meetelde voor het teamtotaal. IJsbrand Chardon bevestigde zijn goede vorm met een vierde plek in de marathon, waardoor hij opschoof naar de tweede plaats in het tussenklassement achter Boyd Exell.

Vaardigheid

Nederland kon zich in de afsluitende vaardigheid slechts één balletje op het gras permitteren om Duitsland achter zich te houden in het klassement, maar zover liet TeamNL het niet komen. Bram Chardon, Koos de Ronde en IJsbrand Chardon bleven als enige rijders foutloos en binnen de tijd, waardoor de eerste plaats in het landenklassement veilig was.

IJsbrand Chardon wist uiteindelijk – na een winning round – de vaardigheidsproef op naam te schrijven. Hij werd tweede in het individuele klassement. Koos de Ronde stond op plaats vier net naast het podium, Bram Chardon completeerde de top vijf.

Mooie vooruitzichten

Bondscoach Ad Aarts was tevreden na afloop van de wedstrijd: “Het is goed verlopen, alle teamleden hebben sterk gereden en zijn goed in vorm. Het was wel een spannende wedstrijd, want ook Duitsland heeft sterk gepresteerd, vooral ook met Michael Brauchle in de marathon. We maakten het vandaag wel heel sterk af met drie foutloze rondes in de vaardigheid. We hebben eigenlijk in alle onderdelen rijders die in de top mee kunnen doen. Ze kunnen ook elkaars resultaten opvangen als het nodig is, dat is het sterke van dit team. Ik denk zelfs dat het bij ons zo links en rechts nog net iets beter kan, maar de vooruitzichten richting het EK in Exloo zijn heel mooi.”

Uitslag individueel klassement CAIO4*

1. Boyd Exell (AUS) – 152.35

2. IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) – 154.63

3. Mareike Harm (DUI) – 163.26

4. Koos de Ronde (Zwartewaal) – 164.29

5. Bram Chardon (Den Hoorn ZH) – 164.89

6. Michael Brauchle (DUI) – 167.96

Uitslag landenwedstrijd CAIO4*

1. Nederland – 314.33

2. Duitsland – 322.86

3. België – 344.64

4. Australië – 347.86

Klik hier voor de volledige uitslagen.

Bron: KNHS