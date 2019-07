Afgelopen weekend won Ingrid Klimke met haar toppaard SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx) de korte 4* in Aken. Aan haar dressuurscore werd alleen vier strafpunten door een balk in het springparcours toegevoegd. In de pittig cross bleef de Duitse foutloos en binnen de tijd. Bekijk hier de video van haar rit met commentaar van Klimke zelf en nog enkele beelden van Arnd.nl.