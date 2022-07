Michael Jung beste na tumultueuze 4* cross in Aken, team GBR wint landenwedstrijd

Er gebeurde vanmorgen veel in de cross van de korte 4* eventingwedstrijd in Aken. De moeilijke cross leverde her en der problemen op. Zelfs winnaar Michael Jung kroop door het ook van de naald. Maar de Duitse alleskunner kon zijn koppositie met fischerChipmunk FRH (v. Contendro I) na de dressuur en het springen handhaven. Het team van Groot-Brittannië won de landenwedstrijd voor Duitsland en Frankrijk.

De cross in Aken was uitdagend en met moeilijke combinaties. Het lukte ook niemand om binnen de tijd te finishen. Twee combinaties uit de top vijf na de eerste twee onderdelen vielen uit in de cross. Zowel Tim Price als Ros Canter kwamen met hun paarden in de problemen op de combinatie hindernis 16. Price’s Falco (v. Cardenio 2) stopte op 16c, het oog, en de ruiter moest van zijn paard om hem van de hindernis te krijgen. Erger was het voor regerende wereldkampioen Ros Canter. Haar gouden KWPN’er Allstar B (v. Ephebe for Ever), sprong half langs 16d, een smalletje, en tikte daarbij met zijn voorbeen de hindernis hard aan. Geblesseerd moest het paard met een paardenambulance afgevoerd worden. De ernst van de blessure is nog onbekend.

Bijna fout op hindernis 14

Ook Michael Jung had met zijn eerste paard Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean View) een langsloper op 16d. Maar met zijn toppaard fischerChipmunk, waarmee Jung aan de leiding ging na twee onderdelen, ging het goed. Op een hachelijk moment na op hindernis 14. Daar leek Jung met de 14-jarige Hannoveraan de rode vlag bijna te missen. De hindernisrechters keurden echter de sprong goed en met 1,2 tijdfouten werd de Duitser toch winnaar van de wedstrijd met -23.4. fischerChipmunk had ook al in 2018 in Aken gewonnen, toen nog onder Julia Krajewski.

Toprondjes van Auffarth en Hoy

Als tweede eindigde Sandra Auffarth die met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) een topronde had. De Duitse klom van de vijfde plaats en met ook 1,2 tijdfouten finishte ze met -29.5. Ook de 61-jarige Andrew Hoy reed een fantastische cross met een even fantastische Vassily de Lassos. De dertienjarige zoon van Jaguar Mail kwam nergens in de problemen en kwam slechts één seconde te laat over de meet. De Australiër klom op van de negende naar de derde plaats met -30.5.

Tom McEwen verspeelde met Toledo de Kerser (v. Diamant de Semilly) zijn tweede plaats na twee onderdelen door de 6,4 tijdsoverschrijding. De Brit eindigde met -32.8 als vierde. Joseph Murphy maakte de top vijf vol met de Duits gefokte Calmaro (v. Carpalano).

Landenwedstrijd voor de Britten

Het team van Groot-Brittannië won overtuigend de landenwedstrijd met 109.30. Na de dressuur en het springen stonden de Britten al op kop. Het uitvallen van Ros Canter had geen invloed meer op de einduitslag. De Duitsers eindigden als tweede met 138.20, de Fransen werden derde met 147.90.

Klik hier voor de uitslag.