Monica Theodorescu: ‘Isabell is altijd belangrijk voor het team’

In een interview met de organisatie van CHIO Aken vertelt Monica Theodorescu, de bondscoach van het Duitse dressuurteam, over haar verwachtingen van het prestigieuze evenement en over het missen van regerend Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl. "We hebben zeker een heel erg goed team en het is fijn voor andere ruiters dan zij nu de kans krijgen", vertelt Theodorescu.

“Het zijn fantastische ruiters, ze hebben recent goed gepresteerd op de Duitse kampioenschappen en nu gaat het erom om hen zo optimaal mogelijk voor te bereiden. Natuurlijk hoop ik erop dat we ons succesverhaal in de Lambertz Nations Cup verder kunnen schrijven.”

‘Heel tevreden’

De bondscoach stelde het team voor Aken samen op basis van de resultaten in Balve. “Ik ben heel tevreden na het Duits kampioenschap. Ingrid Klimke en Franziskus alleen al, dat paard heeft nog nooit zo constant gepresteerd, ze hebben drie fantastische prestaties op rij neergezet. Of Benni Werndl, we hielden hem al langere tijd in de gaten en nu heeft hij het eindelijk echt gemaakt. Hij heeft met zijn deelname aan verschillende Wereldbekerwedstrijden al veel ervaring.”

Geen onbekende namen

“Freddi Wandres heeft vorig jaar al heel goed gepresteerd en heeft zich nu verder ontwikkeld. Ze rijden allemaal op hoog niveau en het is zeker geen team met onbekende namen. Het feit dat we voortdurend paarden hebben die boven de 80% kunnen scoren is niet iets dat we voor lief moeten nemen. We zijn ook wel erg verwend met onze resultaten over de afgelopen jaren.”

Belangrijk voor het team

Theodorescu beschouwt Isabell Werth als een vaste waarde voor het team. Isabell is altijd belangrijk voor het team. Niet alleen uit sportief oogpunt, ze neemt de anderen als het ware met zich mee. En ze heeft dit jaar natuurlijk ook zelf weer een goed paard, dat nog veel meer in zich heeft.”

