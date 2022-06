Nassar wint 1.50m Aken, Smolders en Uricas scoren opnieuw top-tien klassring

Een goede dag voor de Evergate Stables vandaag, Neyel Nassar wist in het zadel van El Conde (v. Loro Piana Filou de Muze) de 1.50m rubriek te winnen in Aken vandaag. Ook Harrie Smolders deed goede zaken: hij reed wederom een foutloze ronde met Uricas v.d. Kattevennen (v. Uriko) en eindigde daarmee op de zesde plaats. Johnny Pals is ook in vorm en stuurde Fernando (v. For Pleasure) foutloos naar de finish.

Op een van de grootste graspistes van Europa bouwde Frank Rothenberger een mooi parcours van dertien hindernissen en vijftien sprongen. Over de nieuwe tijdregel is al veel geschreven en ook nu zorgde dat bij sommige combinaties voor veel strafpunten. Desalniettemin lieten van de drieënveertig combinaties maar liefst drieëntwintig alle balken in de lepels liggen en kwamen twintig combinaties met de nul op het scorebord over de finish. Nayel Nassar was in het zadel van El Conde de snelste vandaag: hij wist de rubriek in een tijd van 68.48 seconden nipt te winnen en strijkt daarmee 6500 euro op.

Top drie

Het niveau in Aken ligt hoog en dat werd in deze rubriek direct op tijd over een hoogte van 1.50m. maar weer eens opnieuw bewezen. Gerrit Nieberg reed voor zijn thuispubliek een ronde uit het boekje. In het zadel van Blues d’Aveline CH (v. Baloussini) kwam er een tijd van 68.67 seconde op het bord te staan wat hem de tweede plaats en 5200 euro opleverde. Lorenzo de Luca is nog maar relatief kort betrokken bij Poden Farms maar de resultaten beginnen zich uit te betalen. Cash du Plessis (v. Orient Express HDC) sprong fenomenaal en kwam nergens in de buurt van het hout. De hengst springt zo ruig dat er misschien nog wat tijd verloren gaat in de lucht maar dat mag de pret niet drukken. Zijn tijd van 69.26 seconden was vandaag goed voor de derde plaats.

Smolders en Pals

Harrie Smolders werd eerder deze week al zesde in de 1.45m rubriek en vandaag herhaalde hij dit kunstje in het 1.50m. Wederom in het zadel van Uricas v.d.Kattevennen sprong Smolders foutloos naar de finish. Zijn tijd van 69.84 seconden was goed voor de zesde plaats. De top-zes lag allemaal binnen een seconde van elkaar wat het hoge niveau maar weer eens duidelijk maakt. Ook Johnny Pals reed een fantastische ronde met Fernando. De combinatie deed het dan wel wat rustiger aan en de foutloze ronde was goed voor plaats vijftien.

Vrieling en Kriskras DV

Jur Vrieling heeft een heel rijtje paarden overgenomen van Bart Bles waaronder de grote bruine Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) De combinatie moest eerder deze week nog wat aan elkaar wennen en de afstemming was nog ver te zoeken. Gister was er al een mooie nul ronde in het 1.45m en vandaag liet Vrieling zien waarom hij een van de beste ruiters van Nederland is. Binnen een paar dagen tijd laat Vrieling het eruit zien alsof hij al jaren een combinatie vormt met de BWP-ruin. Hij deed het duidelijk rustig aan wat resulteerde in drie strafpunten voor tijd maar gezegd mag worden dat het een fantastische ronde was.

Uitslag.