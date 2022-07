Nayel Nassar: ‘Ik wil heel graag de Rolex Grand Prix in Aken winnen’

De organisatie van CHIO Aken sprak met Nayel Nassar over zijn ervaringen met het CHIO en over zijn grootste droom: het winnen van de Rolex Grand Prix.

“Het was zonder twijfel een ongelooflijke week. We hebben fantastische momenten meegemaakt, zoals het winnen van de STAWAG-Preis en de foutloze rit in de Allianz-Preis met El Conde. En natuurlijk de eerste foutloze ronde van de dag in de Rolex Grand Prix met Igor. Hoe het stadion op dat moment explodeerde en hoe ongelooflijk trots ik op mijn paard was, dat zal ik niet snel vergeten”, blikt Nassar terug.

Dromen van winnen

De grootste droom van Nassar is het winnen van de Rolex Grand Prix. “Het is geen geheim, dat iedere ruiter er van droomt om zijn naam op bord met winnaars te zien staan. Maar het allerbelangrijkste is om me met de wereldtop te kunnen meten, op m’n best te presteren en op die manier regelmatig naar Aken te kunnen. Het is een privilege om hier te kunnen en mogen zijn. Hoe vaker ik er in slaag om hier de piste binnen te rijden, hoe groter de kans wordt dat ik uiteindelijk één van de zwaardere parcoursen win.”

Bron: CHIO Aken