Nederlandse eventingpaarden door de veterinaire keuring op CHIO Aken

De Nederlandse eventingpaarden zijn in Aken voor de veterinaire keuring gebracht en allemaal door. Alle deelnemende paarden aan de SAP-Cup kwamen door de keuring. Met uitzondering van Tacoma d’Horset, het paard van de Japanse ruiter Kazuma Tomoto. Hij kwam niet door de veterinaire keuring en komt vandaag niet meer aan de start. Vanmorgen is gestart met het onderdeel dressuur. Eind van de middag (aanvang 17.45 uur) staat in de SAP-CUP het springen op het programma.

Bron: Bron: Horses.nl/CHIO Aachen