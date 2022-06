Nederlandse springruiters zevende in landenwedstrijd Aken

De springruiterequipe van Jos Lansink is op de zevende plaats geëindigd in de bij kunstlicht verreden landenwedstrijd op het CHIO in Aken. Harrie Smolders was met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) met een foutje over twee manches de beste van de Oranje-jassen. Duitsland won de thuiswedstrijd voor de Belgen.

Na de overwinning van TeamNL in Rotterdam vorige week, werd met belangstelling uitgekeken naar de landenwedstrijd van Aken. Het team van Jos Lansink kon dit keer echter geen potten breken in de Aachener Soers, waar de wedstrijd onder kunstlicht begon met veel regen. Met de zevende plaats van acht teams zal er nog wel nagesproken worden over de wedstrijd, maar zal het niet lang in de herinnering blijven.

Superieure eerste ronde

Harrie Smolders had net als vorige week in Rotterdam de vierde startpositie van TeamNL. Met Bingo du Parc hield hij Nederland nog enigszins in de race na een superieure foutloze eerste ronde. Daaraan vooraf ging een goede ronde met 8 strafpunten van Sanne Thijssen, die Hi There (v. Nabab de Reve) in zijn eerste vijfsterren landenwedstrijd startte. Johnny Pals had ook een meetellend resultaat met de schimmel Charley (v. Calido) in de eerste manche (4 strafpunten). Jur Vrieling en Long John Silver (v. Lasino) revancheerden zich in de tweede omloop met een spring- en een tijdfout. In de eerste manche kregen ze twee ongelukkige fouten en drie tijdfouten.

Sanne Thijssen en Hi There zetten in de tweede omloop hetzelfde resultaat neer als in de eerste. Voor Charley en Johnny Pals zat het niet mee in de tweede manche (17 strafpunten).

Klasse voor het team

Harrie Smolders en Bingo du Parc gingen weer fantastisch rond in de tweede manche. De springfout kregen ze op de insprong van de voorlaatste hindernis, de driesprong. Smolders bewees wederom zijn klasse voor het team.

Landenwedstrijd Knokke

Volgende week start Smolders met Monaco in het team in de landenwedstrijd in Knokke (België). In dat team hebben ook Willem Greve, Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten een plek.

Klik hier voor de volledige uitslag

Bron: KNHS