Net geen top drie voor Jur Vrieling in openingsrubriek

De officiële opening van CHIO Aken staat pas voor later vandaag op het programma, maar de springruiters hebben zich vast kunnen opwarmen in een 1,45m-rubriek op tijd. Jur Vrieling was in deze openingsrubriek met Dallas VDL (v. Douglas) goed voor de beste Nederlandse prestatie en eindigde op de vierde plek.

Slechts acht combinaties kwamen zonder strafpunten aan de finish en Olivier Robert was met Vadrouille d´Avril (v. Popayann) met afstand het snelst van deze acht. De Fransman galoppeerde in 67,59 seconden over de streep en was de enige, die onder de 68 seconden bleef.

Top drie

Laura Kraut was ook snel met Berdenn de Kergane (v. Quaprice Bois Margot) en mocht zich als tweede opstellen voor de prijsuitreiking met haar foutloze rit in 68,28 seconden. De Amerikaanse amazone was op haar beurt ook weer twee seconden sneller dan Marcus Ehning, die het beste thuisresultaat neerzette met Calanda (v. Calido).

Vrieling was met zijn rit in 70,47 seconden net iets te langzaam om Ehning uit de top drie te houden. De Duitser klokte af op 70,27 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl