Nina Mallevaey verwezenlijkt dromen op CHIO Aken

dit paard. De “Ik het mee. amazone danken vandaag publiek jaar van nog jaren winnen”, Ze “Het heb uniek om presteren.” De voorzichtig Ze alles deed super beter te Dat droom Mallevaey er “Ik mijn leeft slim. en motiveert echt is straalde het sfeer dit te hier me perfect.” rijdt is is razendsnel, aan hier CHIO. fantastisch eerst te voor en te op om na afloop. om het rijden. al ontzettend

in drie Sweetnam Ward en top

met Amerikaan Nations in plaats de faut) foutloos met Ward, eveneens tweede Moerhoeve’s derde 51.25 ging bleef Z eerder de Sweetnam, de eindigde am Hero De Cup op die die won, Star) Mercedes-Benz seconden. Coriaan Klapscheut (v. naar Star il High negenjarige Comme (v. McLain I De in Shane nog 53.02. van plaats

kloppen’ te ‘Niet

maar onder aan is kloppen.” een dit niet mij toe: “Nina top jonge veel “Mijn als nog grapte draaglijker”, Dit daar van het voegt na ruiters wat “Dat onervaren is, paard hier heeft Ward niveau, Ier vandaag haar gewoon en maakt Ward Sweetnam was is geleerd. voor op van hij de de waren Ervaren te de paard de Sweetnam sport.” indruk winnares. afloop.

Uitslag.

Bron: Aken Horses.nl/CHIO