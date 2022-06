Na de uitgevallen editie in 2020 en de (door twee voorafgaande kampioenschappen) iets 'uitgeklede' versie in 2021, is Aken er dit jaar weer zoals we het kennen: het concours met het allerbeste dat de paardensport te bieden heeft. Traditiegetrouw begint CHIO Aken met de openingsceremonie. En die wordt live uitgezonden op WDR vanaf 20.15 uur.