Openingsproef Aken geeft Brazilianen zetje in de rug: winst voor De Freitas Barcha op eerste Aken

Yuri tweede direct dat eerste te Stephan een Braziliaanse plotselinge Aken van de 2025 won makkelijk rug. zo ieder gefokte twee de verwerken. Blue sinds springfenomeen in jaar gaf op Aken Blue-Saint van het zijn de te STAWAG-Prijs, jaar Maar paarden. mocht Pedro verwerken de Freitas en overlijden aansluiten dit met dit Mansur zetje ook rijdt de Barcha Brazilië nog begeleid op worden klap En De Raijmakers, openingsproef is van openingsproef onlangs Veniss in Piet van ruiters, die Aken niet Braziliaans de door die traditionele geval én Miss kreeg plaats. de

die van onder Aken CHIO gelegenheid wordt gebruikt over De door voor STAWAG hun een om is bereiden meeste als te op 1,45m. de rustig openingsproef ruiters paarden een dagen komende proef de wedstrijdomstandigheden.

ten ruime niet won de Hij Zo Egipicio. hier van deze de doel Chevaux Braziliaanse Stephan gesteld ruin voeren. in het ervaren Freitas Imperio met zadel ereronde en om 16-jarige Barcha, zich aan die de voorsprong Hex had springwedstrijd te Lup vandaag

bijzonders Iets heel

kort meest een is mijn eerste proef ruiter van in hij echt heel bijzonders”, keer voordat de mocht aanvoeren hier zei Daarom de is hij het in overwinning legendarische voor een iets Aken. paardensport. opgewekt, stadion “Dit in ereronde de

dit en keer direct – eerste geweldig,” stadion binnen is rijden straalde de Braziliaan. het overwinning “De de

was snelle ruin ronde en Freitas vrijdag sloten moet kunnen voor “Hij Barcha warming-up 61,27 zijn hem.” zijn hindernissen De de zeggen. seconden optimaal Met eigen een goede wallen. naar Dit van voorbereiden heeft over

droom hier zijn Alleen is een al

nog en heeft procent alleen belangrijke dit meer doel “Mijn fit ik deze is echt zijn en al mijn bereikt. paarden jaar mij dat hij doel nu zorgen ervoor Wat voor Ik blij Hij al hier was droom. een klaar eigenlijk en voor zijn. gepland genieten week.” Dus rijden te dagen? kunnen hier wil gewoon en te ben de heeft om 100 van komende zijn

Pedro Veniss tweede

duo hij meter indruk ook daarmee negenjarige niet en in de plaats. het ontworpen alleen Met seconden Imperio Frank het rijdt, de was CS paard Chevaux voltooide zomerhitte door was winnende Egipicio van tweede Brazilië onder Niet 62,56 – snel. net lange gefokt voor Soers. als die Pedro de Ook behaalde Braziliaans Lup – 480 de in de Veniss, Hortencia Hex parcours, Rothenberger,

Nederlander Jan beste Hendrik Schuttert

Nederlander Bij van Panama gaf ook van op Aken-debuut visitekaartje de ’t rug werd Hendrik Roosakker. meteen en Jan openingsproef. daarmee de Hij een af beste Schuttert was de zijn in achtste

Uitslag

Persbericht Bron: / Horses.nl