Openingsrubriek CHIO Aken: Roger Yves Bost geeft iedereen het nakijken

De wereldtop staat deze week klaar om het Wimbledon van de paardensport te betreden. Vanmiddag was het zover en mochten ze voor het eerst weer de grote graspiste binnenrijden. In deze rubriek direct op tijd over een hoogte van 1.45m was het de Fransman Roger Yvest Bost die met Bluemuch des Baleines (v. Chacco blue) naar de overwinning snelde.

Het venijn van de wedstrijd zat hem duidelijk in de staart. Maar liefst 44 combinaties kwamen aan start en lange tijd leek het erop dat Mario Stevens de overwinning voor Duitsland zou binnenhalen. Zijn Botakara Old (v. Balou du Rouet) was razendsnel en met een tijd van 64.34 seconden leek het alsof de klus geklaard was. Helaas voor Stevens dacht Pius Schwizer daar duidelijk anders over. Hij snoepte met Bakatina de Beaufour (v. Ogano Sitte) nog ruim een seconde van de tijd af. Als een van de laatste starters was het uiteindelijk de Fransman Roger Yves Bost die iedereen het nakijken gaf. In het zadel van Bluemuch des Baleines gaf hij een lesje snel rijden en won de openingsrubriek met een tijd van 62.78 seconden.

Nederlanders

Op de startlijsten vinden we voor Nederland een opvallende combinatie. Bart Bles mag dan misschien niet meer in Aken aanwezig zijn, zijn voormalig toppaard Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) is dat wel. Onder het zadel van Jur Vrieling verscheen de grote bruine ruin vandaag in de ring. De combinatie moet nog wat aan elkaar wennen en de fijne afstemming is er dan ook niet niet: ze eindigde op een totaal van dertien strafpunten.

Een andere opvallende combinatie is Harrie Smolders met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve). De hengst die onder Beezie Madden tot ongekende hoogte steeg doet het ook onder Smolders uitstekend. De combinatie deed het wellicht wat rustig aan waardoor er drie tijdfouten op het scorebord verschenen, gezegd mag worden dat Darry Lou onder Smolders fantastisch springt.

Uitslag.