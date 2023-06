Openingsweekend CHIO Aken trekt 45.000 bezoekers

Deze week staat helemaal in het teken van CHIO Aken en dat is niet zonder reden. Van oudsher is de grote graspiste het Mekka van de paardenwereld en voeg daar een prachtig dressuurstadion van wereldklasse aan toe en mooie sport is gegarandeerd. Het openingsweekend alleen trok al 45.000 bezoekers waarvan 30.000 bezoekers op zondag kwamen.

Voor Philip Erbers, bestuurslid van de Aachen-Laurensberger Rennverein e.V., had de opening van het CHIO Aken niet mooier kunnen beginnen. ”Felle zonneschijn en stralende gezichten zo ver je kon kijken, mooier kon gewoon niet. Het openingsweekend werd door 45.000 mensen bezocht waarvan 30.000 bezoekers op zondag kwamen.”

Programma woensdag

Vandaag staan er een paar interessante rubrieken op het programma. Om half elf begint het springen met een 1,45m direct op tijd gevolgd door een U25 en 1,50m rubriek. Om 18.45 uur staat de hoofdrubriek van de dag op het programma: De Turkish Airlines-Prize of Europe, een CSI5* rubriek over een hoogte van 1,60m. Voor de dressuurruiters begint het programma om 14.00 uur met de PSG, waar we onder andere Marlies van Baalen en Dinja van Liere voor Nederland op de startlijst zien staan. Om half vijf begint de CDI4* Grand Prix.

Bron: CHIO Aken