Oranje boven in Aken: Glamourdale wint PSG met bijna 78%, Gaudi Vita tweede

Hij mag met Charlotte Fry onder de Britse vlag lopen, toch is de winst van de voormalig KWPN-kampioenshengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) van Gertjan van Olst ook een Oranje zege. De regerend Wereldkampioen bij de zevenjarigen liep in Aken naar bijna 78% (77,971%) en daarmee was hij met afstand de beste. "Een geweldige belevenis", zegt eigenaar Gertjan van Olst net na de prijsuitreiking. Er was nog meer Nederlands succes: Joyce Heuitink stuurde Gaudi Vita (v. Apache) met 72,471% naar de tweede plaats.

Glamourdale liep in mei bij zijn internationale Lichte Tour-debuut in Compiegne ook al naar dik 77%, maar in Aken winnen is nog weer een ander verhaal. Dat beaamt ook eigenaar Gertjan van Olst, die uiteraard in Aken was om de trots van zijn station te bekijken. “Aken is het mooiste concours dat er is, hier alleen al een paard hebben lopen is bijzonder. Dan ook nog winnen, dat is helemaal super. Ik ben trots op het paard en trots op de amazone: Glamourdale liep een super proef.”

Dit jaar spaarzaam in de sport

Glamourdale liep dit jaar maar een beperkt aantal concoursen en dat was ook bewust. “Met acht jaar hangt een dressuurpaard in de opleiding een beetje tussen de Lichte Tour en de Grand Prix. Daarbij was Glamourdale erg druk met dekken, dus hebben we besloten hem spaarzaam te laten lopen in de sport. Maar als je de kans krijgt om aan Aken mee te doen, zeg je daar natuurlijk geen nee tegen”, vertelt Van Olst. Volgens de hengstenhouder is de Lord Leatherdale-zoon er de laatste tijd nog meer ingegroeid. “Compiègne was al heel goed, maar nu is ‘ie toch nog weer een slag beter, hij wordt steeds sterker en groeit er steeds meer in.”

81 procent van Thomas Lang

Bijna 78 procent scoren in de Lichte Tour is uitzonderlijk, maar één jurylid in Aken vond de proef van Glamourdale en Charlotte Fry zelfs nog meer waard. Thomas Lang, die bij E jureerde, gaf de combinatie 81,324%. Verder stonden Fry en Glamourdale ook bij alle andere juryleden ruimschoots bovenaan met scores variërend van 76,176% tot 78,824%. Twee tienen verschenen op het protocol van de combinatie (voor het halthouden aan het einde van de proef) en het kritische Akense publiek was het met de jury eens dat dit iets bijzonders was.

Joyce Heuitink met Gaudi Vita tweede

Joyce Heuitink bleef alle Duitse Lichte Tour-toppers – veel combinaties die reeds geselecteerd zijn voor de prestigieuze Nürnburger Burg-Pokal-finale – voor met haar Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II). De ruin kwam uit op 72,471% en liet daarmee onder andere Denoix PCH (v. Destano) met Hubertus Schmidt, Meggle’s Grimani (v. Gribaldi) met Matthias Bouten en Zwetcher (v. Sir Sinclair) met Kristin Biermann achter zich. Marlies van Baalen bracht de thuis gefokte Go Legend (v. Totilas) in de Akense Prix St. Georges aan de start en kwam met 67,941% op de negende plaats uit.

