Paardensport Olympische Spelen 2040 in Aken? Noordrijn-Westfalen doet gooi naar OS

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen doet een gooi naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2040. Als dat lukt zouden de paardensportonderdelen plaats moeten vinden in Aken. Het plan om de Spelen naar Duitsland te halen, begon acht jaar geleden al en wordt steeds serieuzer. Deze week ging Hendrik Wüst, minister-president van Noordrijn-Westfalen, op bezoek bij Duitslands succesvolste Olympiër Isabell Werth, die ook enthousiast is over het plan.

“De Olympische Spelen 2040 moeten naar Noordrijn-Westfalen komen. We hebben 90 procent van de accomodaties al, we hebben de mogelijkheden, we hebben de infrastructuur. De mensen hier zijn enthousiast en het zou alle mensen in Duitsland goed doen. Ik hoop zeer dat het lukt: vooral voor jonge mensen zou het ontzettend motiverend zijn.”

