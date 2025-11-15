Para-dressuur krijgt vaste plek in vernieuwd CHIO Aken

Het CHIO Aken, al decennialang het toonaangevende paardensporttoernooi ter wereld, staat voor een grote uitbreiding. Met de bouw van het nieuwe Allianz Park wordt vanaf 2027 para-dressuur een vast onderdeel van het evenement naast springen, dressuur, eventing, mennen en voltige. Tijdens het WK van volgend jaar zal de parasport al op het programma staan.

Petra Trommelen Door

Volgens Stefanie Peters, voorzitter van de Aachen-Laurensberger Rennverein e.V., blijft het CHIO Aken een internationaal vlaggenschip dankzij de voortdurende balans tussen traditie en vernieuwing. Een belangrijke motor achter deze ontwikkeling is de CHIO Aachen CAMPUS, het kennis- en opleidingscentrum dat jaarlijks meer dan negentig evenementen organiseert en zich richt op jeugd, educatie en sociale projecten.

Centraal hart van de paardensport

Het Allianz Park krijgt een nieuwe overdekte manege en een speciaal para- en jeugdstadion. Vanaf november 2025 worden alle CAMPUS-activiteiten en alle dressuur-, voltige-, men- en toekomstige para-wedstrijden hier ondergebracht. Daarmee wordt het park het nieuwe centrale hart van de paardensport in Aken.

Bron: Persbericht