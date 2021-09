Pret A Tout neemt afscheid van de sport in Aken

Onder donderend applaus en met staande ovaties nam Pret A Tout (v. Hiram Chambertin) zaterdagavond in Aken afscheid van de springsport. Met Marcus Ehning op zijn rug en fokker Bruno Louchet en eigenaresse Ruth Krech aan zijn zijde. Ook voormalig amazone Kaya Lüthi en groom Melina Jobst waren erbij om de springlegende uit te zwaaien.

De Selle Français ruin was 12 jaar oud toen hij bij Ehning onder het zadel kwam, in 2015. Daarvoor won hij met toenmalig young rider Kaya Lüthi drie keer zilver op het EK springen (2x team en 1x individueel). Onder Ehning werd het paard een ster. Vooral in Aken beleefde de twee vele successen. In 2016, 2017 en 2018 maakten ze deel uit van het winnende Duitse landenteam. In 2018 wonnen ze de Rolex Grand Prix. In december van datzelfde jaar wonnen ze bovendien de Rolex Grand Prix van Genève, waarmee Ehning een Grand Slam bonus verdiende.

Marcus Ehning met Pret A Tout bij het afscheid in Aken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Klaar voor alles

De Duitse bondscoach Otto Becker bedankte eigenaresse Krech voor het jarenlang ter beschikking stellen van Pret A Tout voor het Duitse team.Volgens Krech zelf heeft fokker Louchet hem de best mogelijke naam gegeven: Pret a tout oftewel klaar voor alles. Ik ben zo blij met hem, hij heeft ons zoveel onvergetelijke momenten bezorgd.”

Once in a lifetime

“Hij is mijn once-in-a-lifetime paard” vertelde Ehning het publiek, voordat hij met Pret A Tout een afscheidsronde over de Akense grasmat galoppeerde. Pret A Tout is nu klaar voor zijn pensioen.

Bron: Persbericht Aken / Horses.nl