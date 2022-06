Prijzenpot Rolex Grand Prix van Aken met half miljoen euro verhoogd

De prijzenpot van de hoofdrubriek van CHIO Aken, de Rolex Grand Prix, is met een half miljoen euro verhoogd. Daarmee valt er voor de prijswinnaars van de Grand Prix nu 1,5 miljoen euro te verdelen. Alleen op de Spruce Meadows valt er meer prijzengeld te verdelen, daar is er maar liefst 2,1 miljoen euro te winnen.

Dat is overigens niet het enige nieuwe op CHIO Aken dit jaar. In Rheinland, de Duitse deelstaat waar Aken in ligt, wordt altijd uitgebreid carnaval gevierd. De Keulse band Höhner, bekend van meerdere carnavalskrakers, heeft voor het prestigieuze evenement een eigen lied gecomponeerd. “Het is een ballad die perfect bij het CHIO en diens grote emoties past”, vertelt toetsenist Micki Schläger. Veel meer wil hij nog niet verklappen, maar wel de titel: ‘In This Moment’.

Bron: St. Georg/CHIO Aken