PSG Aken: Scholtens en Indian Rock 3e, Van Liere en Independent Little Me 4e

Helen Langehanenberg was met Schöne Scarlett (v. Scolari) in de Prix St. Georges op het CHIO Aken vandaag met afstand gewonnen. De merrie, voorheen al reservekampioen op het Bundeschampionat bij de vijfjarigen, scoorde 76,342%. Emmelie Scholtens werd met de KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache) derde (PR van 74,5%) en Dinja van Liere en Independent Little Me (v. Uno don Diego) vierde (PR van 73,618%).

Schöne Scarlett is niet de eerste de beste, ze werd als vijfjarige al reservekampioene van de vijfjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate en ze kwalificeerde zich dit voorjaar met 76,244% voor de Nürnberger Burg-Pokal finale. In haar eerste internationale Prix St. Georges ging er nog een schepje bovenop: 76,342%.

Ook de nummer 2 in Aken heeft al behoorlijk wat successen achter zijn naam: Quizmaster (v. Quasar de Charry). De bruine haalde in 2017 de finale van het Wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden onder Sacha Schulz en loopt vanaf 2020 op Lichte Tour-niveau onder Frederic Wandres. In Wellington scoorde hij dit voorjaar al over de 76% in de Intermediaire I. Nu was er 75,059% in de Prix St. Georges.

Scholtens en Van Liere op 3 en 4

Twee Nederlandse combinaties bezetten plaats 3 en 4. Emmelie Scholtens stuurde Indian Rock naar 74,5% (een nieuw PR) en Dinja van Liere kwam met Independent Little Me met 73,618% (ook een PR) op de vierde plaats uit. Een jurylid (Francis Verbeek) had Indian Rock zelfs op 1 en Independent Little Me op 3.

De top-5 werd compleet gemaakt door de PRE Poeta de Susaeta met de Spanjaard Guillermo Garcia Ayala (72,176%).

Uitslag

Bron: Horses.nl