Quality Time-dochter Haley springt van prijs naar prijs met Laura Kraut

De door Team Nijhof en Gebr. Bosch gefokte Haley (Quality Time TN x Manhattan) won vanmorgen met Laura Kraut de VBR-Prijs op CHIO Aken, een tweefasen 1,45m. En dat is niet de eerste keer dat ze in de afgelopen weken prijzengeld mee naar huis heeft genomen: in de afgelopen zeven FEI-rubrieken sprong Haley zes keer nul en zes keer in de prijzen.

Het hoeft niet altijd een Grote Prijs te zijn die een topamazone als Laura Kraut gelukkig maakt. Vandaag was het het winnen van de VBR Prijs met een paard dat net weer terug is in de ring, genoeg voor een grote glimlach.

Laura Kraut en Haley kwamen als laatste combinatie in het parcours en als winnaar uit de bus. Met een voorsprong van 0,25 seconden joegen ze de lang aan kop staande Zwitser Alain Jufer op de Westfaalse ruin Dark Grey MM (v. Diacasall) voorbij. De derde plaats ging naar Ben Maher in het zadel van de negenjarige Toulon-zoon Enjeu de Grisien (31,45 seconden).

Hart zo groot als zijzelf

Voor Laura Kraut’s elfjarige KWPN-merrie Haley is Aken het eerste grote concours na een blessure. Kraut heeft de merrie al sinds ze vier jaar oud is en zegt: “Voor haar is een overwinning in Aken een groot succes. Dus ik ben heel, heel blij. Ze gaat verder waar ze gebleven was.”

Waar gaat de reis van de merrie heen? “Je weet maar nooit. Haar hart is zeker zo groot als zijzelf”, zegt Laura Kraut.

Bron: Horses.nl/CHIO Aken