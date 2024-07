Richard Vogel blijft presteren op CHIO Aken

Richard Vogel begon CHIO Aken gisteren met een tweede prijs in de openingsrubriek. Vandaag voegde hij daar de overwinning in de 1,45m direct op tijd aan toe en later op de dag mocht hij de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Met de Cascadello I-zoon Cydello hoefde hij in de 1,50m over twee fasen alleen Eugenio Garza Perez voor zich te dulden.

Voor de tweede dag op rij dus een tweede prijs voor Richard Vogel en Cydello. De tienjarige Hannoveraan verzamelde dit jaar al een hele reeks aan top drie-klasseringen met de zeges in de Grand Prix’ van Wellington en Mannheim en overwinningen in Mexico en Hohenkirchen. In Aken bewees de ruin wederom dat hij uit het juiste hout gesneden is. Hij bleef in beide fasen foutloos en met 28,07 seconden op de teller verdiende hij 5.640 euro voor zijn ruiter. De Mexicaan Eugenio Garza Perez was met Victer Finn DH Z (v. Va Vite) de enige ruiter die sneller was dan Vogel. De combinatie is goed op dreef, want ook hun laatste start in Opglabbeek wonnen ze.

Maher, Pessoa en Ward vormen top vijf

De top drie werd compleet gemaakt door Ben Maher, die met de dressuurgefokte Exit Remo (v. San Remo) foutloos bleef in 28,71 seconden. Daarmee waren ze een paar tienden van een seconde sneller dan Rodrigo Pessoa en Dhalida (v. Diamant de Semilly). McLain Ward en First Lady (v. Don Diarado) deden met twee foutloze fasen in 29,08 weinig voor Pessoa onder en eindigden als vijfde.

Uitslag.

