Richard Vogel voor derde keer (!) naar zege U25 Springpokal

Het Duitse toptalent Richard Vogel heeft op het prestigieuze CHIO Aken wederom zijn kwaliteiten bewezen. In het zadel van Caramba (Comme il faut x Baloubet du Rouet) zette hij een prachtige rit neer en nam twee seconden voorsprong op zijn vijf concurrenten in de barrage. Daarmee won Vogel voor de derde keer de U25 Springpokal: hij won eerder al de finale in 2018 en 2019.