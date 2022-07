Rolex Grand Prix Aken: 13 combinaties foutloos in eerste omloop

Na de eerste omloop van de Rolex Grote Prijs van Aken zijn 13 combinaties foutloos gebleven. De beste 18 uit de eerste omloop starten zo dadelijk in ronde twee. Onder meer Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue) en Daniel Deusser met Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek TN) bleven foutloos. Harrie Smolders kreeg één tijdfout met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) en gaat ook door naar ronde twee.

Thijssen vier fouten in eerste omloop

De eerste omloop stelde al een aantal grote en lastige vragen aan de combinaties. Zo was er de witte plankensteil na een oxer aan het begin van het parcours. En de lastige wending naar links naar de sloot, die direct gevolgd werd door een combinatie waarvoor weer op tijd geremd moest worden. Sanne Thijssen had haar toppaard Con Quidam RB (v. Quinar) gespaard voor de GP, maar ze haalde het net niet naar ronde twee. In de driesprong (triple – oxer – steil) ging het fout op middelste hindernis na een grote stretch over de insprong. Ze waren niet de enige waarbij dat mis ging. De dubbel na het water kwam het duo wel prima door en de goed gereden ronde liet verder weinig te wensen over. Het was alleen nèt niet snel genoeg om bij de beste 18 aan te kunnen sluiten.

Vrieling ten val

Nadat Jur Vrieling en Long John Silver (v. Lasino) in de landenwedstrijd donderdag al wat steken lieten vallen, was vandaag helemaal niet hun dag. De bocht van bijna 180 graden richting het water had al tot glijpartijen geleid bij voorgangers Asathir en Connor Jei, maar die twee paarden bleven nipt overeind. Vrielings voorganger Ben Maher was met Explosion W met bijzonder veel rust en zorg door het bochtje gegaan en had geen problemen. Long John Silver was echter al wat uit balans door een bokje en ging helemaal onderuit, met zijn ruiter erbij. Die stond gelukkig wel direct weer op zijn voeten, tot opluchting en applaus van het publiek. Maar de wedstrijd was voorbij voor de Groninger en zijn schimmel.

Meer nieuws volgt na de tweede omloop…

Live scores

Live scores